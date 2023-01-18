Survivor2023’te İlk Edeme Adayı Ümit Erdim Oldu! Ümit Erdim Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ümit Erdim Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Haftanın ilk dokunulmazlık yarışı ile seyircisinin karşısına çıkan Survivor 2023 yarışmasında eleme potası da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. uzunca bir aradan sonra dokunulmazlık ödülünü kazanan Gönüllüler takımı, haftanın ilk eleme adayının Ünlüler takımından çıkmasını sağladı. Ünlüler takımında yer alan Ümit Erdim’in potaya girmişti. Survivor 2023 yarışmasının izleyenlerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

SURVİVOR ÜMİT ELENDİ Mİ?

17 Ocak gecesi yapılan oylama sonucunda Ümit Erdim adadan ilk elenen ünlü isim oldu. Ümit, Kürşat, Berdan ve Seçkin'den oluşan eleme adaylarından en az oy alarak yarışmadan elendi.

Peki, Survivor’da Ümit Erdim elendi mi? Ümit Erdim eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Ümit Erdim elendi mi? İşte, detaylar…

Survivor2023’te İlk Edeme Adayı Ümit Erdim Oldu!

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