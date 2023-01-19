Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 19 Ocak 2023 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır. Peki, 19 Ocak 2023 Perşembe Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 19 Ocak 2023 Perşembe Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
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Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.
Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.
Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:
Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.
Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.
Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.
Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.
Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.
Peki, 19 Ocak 2023 Perşembe Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 19 Ocak 2023 Perşembe Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
19 Ocak 2023 Perşembe , Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 484 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NAMIK KEMAL, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NAMIK KEMAL, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NASUH AKAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AŞIKPAŞA, 220 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, 5168 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, 2151/1(DSİ SOS.TES.) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
19.01.2023 09:00 - 15:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ŞEHİT FARUK ÇAM, GÜRBÜZ, KORKMAZ., VATAN, İNAL, ŞEHİT ADİL ARINMIŞ, ŞEHİT HALİL ÇANKAYA, İPEK., EVREN, KADER., LALE, İNCİ., BOSNA
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
29 EKİM, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2023 00:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 6. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 4.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
19.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1793, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1710
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BURÇ, PİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEMLİK, S.S GÜNEYKENT BAHÇELİEVLER K.Y.KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GAYRET, ORUÇ REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GAYRET, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2331 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
19.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 709, 713, 706, İMAM ALİM SULTAN, 469, 710, 707, 708, 468/1, 711
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUTLU, 398 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, NEŞET ERTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SAİMEKADIN, GÖRGÜLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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19 Oca 2023 - 09:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.