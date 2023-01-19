Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 19 Ocak 2023 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.

Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.

Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.

Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.

Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.

Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.

Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.

Peki, 19 Ocak 2023 Perşembe Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 19 Ocak 2023 Perşembe Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

19 Ocak 2023 Perşembe , Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 484 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NASUH AKAR, OSMANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, 220 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DODURGA, 5168 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, 2151/1(DSİ SOS.TES.) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

19.01.2023 09:00 - 15:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ŞEHİT FARUK ÇAM, GÜRBÜZ, KORKMAZ., VATAN, İNAL, ŞEHİT ADİL ARINMIŞ, ŞEHİT HALİL ÇANKAYA, İPEK., EVREN, KADER., LALE, İNCİ., BOSNA

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2023 00:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKŞEMSETTİN, 6. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, 4.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

19.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1793, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1710

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BURÇ, PİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEMLİK, S.S GÜNEYKENT BAHÇELİEVLER K.Y.KOOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAYRET, ORUÇ REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAYRET, İVEDİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2331 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

19.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 709, 713, 706, İMAM ALİM SULTAN, 469, 710, 707, 708, 468/1, 711

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, 398 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HARMAN, MAMAK ÇARŞIİÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOĞAZİÇİ, NEŞET ERTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAİMEKADIN, GÖRGÜLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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