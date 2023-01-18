Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…

Yapmış olduğu indirimlerle diğer marketlere fark atan ve müşterilerinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market, ucuza kaliteyi arayanların ilk adresi oluyor. Satış yaptığı tüm ürünlerde kaliteyi öne; uygun fiyatı ise bir basamak arkaya çeken Tarım Kredi Market’in 13 Ocak itibariyle başlatmış olduğu indirimlerin 31 Ocak’a kadar geçerli olacağı gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!