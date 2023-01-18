Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…
Son zamanların “Market” denilince akıllara ilk gelen firmalarından biri olan Tarım Kredi Market, yine piyasanın altını üstüne getirecek bir indirim yaptı! Yağı 125 TL’ye, zeytini 29 TL’ye, tavuğu ise 32 TL’ye satışa çıkaran Tarım Kredi Market, muhteşem indirimini diğer tüm ürünlerinde de uyguladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu indirimlerle diğer marketlere fark atan ve müşterilerinin dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market, ucuza kaliteyi arayanların ilk adresi oluyor. Satış yaptığı tüm ürünlerde kaliteyi öne; uygun fiyatı ise bir basamak arkaya çeken Tarım Kredi Market’in 13 Ocak itibariyle başlatmış olduğu indirimlerin 31 Ocak’a kadar geçerli olacağı gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.