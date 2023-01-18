- 18 Oca 2023 - 10:47 G: 18 Oca 2023 - 10:57

Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Survivor Cansu Tuman, Teşkilat ve Arka Sokaklar dizilerinde rol alarak ün kazandı. Şimdi ise Survivor 2023'te "ünlüler" takımında yarışıyor ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu haftaki performans yarışmasını kazanarak şovun popüler yarışmacılarından biri haline geldi bile. Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte detaylar...

Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış!

Cansu Tuman, Survivor, Teşkilat ve Arka Sokaklar dizilerindeki rolleriyle ün kazanan Türkiye'den genç bir oyuncu. 1994 yılında İstanbul, Türkiye'de doğdu ve Moleküler Biyoloji mezunudur. 2015 yılından itibaren çeşitli popüler Türk televizyon dizilerinde rol almıştır. Şu anda Survivor 2023'e "ünlüler" takımının bir üyesi olarak katılıyor ve bu haftaki performans yarışmasını kazandı. Survivor’da başarılı performansı nedeniyle izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte detayları...

Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış!

Haberin Önemli Detayı ve Foto Haber İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

18 Oca 2023 - 10:47 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL… mask
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…
Survivor Ümit Erdim’e Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Yüreği El Vermedi, Yine Babalığını Gösterdi… mask
Survivor Ümit Erdim’e Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Yüreği El Vermedi, Yine Babalığını Gösterdi…
İşten Çıkarma: SGK Kod 29 nedir? 29 kodu ile işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir? Kıdem Tazminatı Alır Mı? mask
İşten Çıkarma: SGK Kod 29 nedir? 29 kodu ile işten çıkarılan işçinin hakları nelerdir? Kıdem Tazminatı Alır Mı?
Altın Alıp – Satacaklara Son Uyarı! 1.600 TL Olacak Deniyordu Ama Çakılmalar Başladı! Son Durum… mask
Altın Alıp – Satacaklara Son Uyarı! 1.600 TL Olacak Deniyordu Ama Çakılmalar Başladı! Son Durum…
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 18 Ocak 2023 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 18 Ocak 2023 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 18 Ocak Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 18 Ocak Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL