Cansu Tuman, Survivor, Teşkilat ve Arka Sokaklar dizilerindeki rolleriyle ün kazanan Türkiye'den genç bir oyuncu. 1994 yılında İstanbul, Türkiye'de doğdu ve Moleküler Biyoloji mezunudur. 2015 yılından itibaren çeşitli popüler Türk televizyon dizilerinde rol almıştır. Şu anda Survivor 2023'e "ünlüler" takımının bir üyesi olarak katılıyor ve bu haftaki performans yarışmasını kazandı. Survivor’da başarılı performansı nedeniyle izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte detayları...

Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış!

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