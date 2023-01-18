Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Survivor Cansu Tuman, Teşkilat ve Arka Sokaklar dizilerinde rol alarak ün kazandı. Şimdi ise Survivor 2023'te "ünlüler" takımında yarışıyor ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu haftaki performans yarışmasını kazanarak şovun popüler yarışmacılarından biri haline geldi bile. Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte detaylar...
Cansu Tuman, Survivor, Teşkilat ve Arka Sokaklar dizilerindeki rolleriyle ün kazanan Türkiye'den genç bir oyuncu. 1994 yılında İstanbul, Türkiye'de doğdu ve Moleküler Biyoloji mezunudur. 2015 yılından itibaren çeşitli popüler Türk televizyon dizilerinde rol almıştır. Şu anda Survivor 2023'e "ünlüler" takımının bir üyesi olarak katılıyor ve bu haftaki performans yarışmasını kazandı. Survivor’da başarılı performansı nedeniyle izleyicilerin büyük ilgisini çekti.
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte detayları...
Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış!
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18 Oca 2023 - 10:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.