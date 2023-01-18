Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!

Son dönemlerin yıldızı parlayan genç basketbolcularından birisi olan Alperen Şengün, özellikle geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası’nda göstermiş olduğu harika performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. O günden sonra hayatı merak edilen Şengün, basketbol severler tarafından yakın takip altına alındı. Peki, Aleperen Şengün kaç yaşında, nereli? Şengün evli mi bekar mı?

25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun’da dünyaya gelen Alperen Şengün, profesyonel olarak basketbol kariyerine devam etmektedir. Pivot ve uzun forvet mevkilerinde performans sergileyebilen Şengün, basketbol kariyerine 2018 yılında Banvit Basketbol Takımı’nda başladı. 2018- 2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü’nde forma giyen Şengün, toplamda 29 maça çıktı ve 10,8 sayı ortalamasına sahip oldu.

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