- 18 Oca 2023 - 11:00 G: 18 Oca 2023 - 14:20

Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!

A Milli basketbol takımımızın başarılı isimlerinden birisi olan Alperen Şengün, geçtiğimiz sene Gürcistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gönülleri fethetti. Sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken Şengün’ün hayatı ve kariyeri de o günden sonra merak konusu oldu. Alperen Şengün Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alperen Şengün Evli mi Bekar mı? Alperen Şengün’ün Memleketi Neresi? İşte Detaylar...

Son dönemlerin yıldızı parlayan genç basketbolcularından birisi olan Alperen Şengün, özellikle geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası’nda göstermiş olduğu harika performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. O günden sonra hayatı merak edilen Şengün, basketbol severler tarafından yakın takip altına alındı. Peki, Aleperen Şengün kaç yaşında, nereli? Şengün evli mi bekar mı?

25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun’da dünyaya gelen Alperen Şengün, profesyonel olarak basketbol kariyerine devam etmektedir. Pivot ve uzun forvet mevkilerinde performans sergileyebilen Şengün, basketbol kariyerine 2018 yılında Banvit Basketbol Takımı’nda başladı. 2018- 2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü’nde forma giyen Şengün, toplamda 29 maça çıktı ve 10,8 sayı ortalamasına sahip oldu.

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18 Oca 2023 - 11:00 - Magazin

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