Şarkıcı Seçil Çiftçi Eski Sevgilisini Öldürdü! Seçil Çiftçi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçil Çiftçi Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Daha önce sosyal medya hesapları üzerinden eski erkek arkadaşının kendisini rahatsız ettiğine yönelik yazılı ve görüntülü paylaşımlar yayınlayan Seçil Çiftçi, geçtiğimiz hafta korkunç bir olay ile karşı karşıya geldi. Sancaktepe’de ormanlık alanda mantar toplayan bir kişinin elleri ve ayakları bağlanmış olan bir erkek cesedine rastlaması ve durumu polise bildirmesinin ardından gerçekler gün yüzüne çıktı. Delilleri toplayan polis, Seçil Çiftçi’ye ulaştı. Çiftçi’nin erkek arkadaşını öldürdüğü ve babası ile birlikte cansız bedeni Sancaktepe’de bulunan ormanlık alana attığı öğrenildi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…