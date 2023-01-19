Şarkıcı Seçil Çiftçi Eski Sevgilisini Öldürdü! Seçil Çiftçi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçil Çiftçi Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Magazin gündemine bomba gibi düşen isimlerden olan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, hayranlarını ve yakın çevresini şoke eden bir olayın içinde yer aldı. Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini, babasının da yardımı ile öldürdüğü tespit edilen Çiftçi, magazin basınında yankı uyandırdı. Seçil Çiftçi Kimdir? Seçil Çiftçi’nin Şarkıları Nelerdir? Seçil Çiftçi’nin Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor! İşte Detaylar...
Daha önce sosyal medya hesapları üzerinden eski erkek arkadaşının kendisini rahatsız ettiğine yönelik yazılı ve görüntülü paylaşımlar yayınlayan Seçil Çiftçi, geçtiğimiz hafta korkunç bir olay ile karşı karşıya geldi. Sancaktepe’de ormanlık alanda mantar toplayan bir kişinin elleri ve ayakları bağlanmış olan bir erkek cesedine rastlaması ve durumu polise bildirmesinin ardından gerçekler gün yüzüne çıktı. Delilleri toplayan polis, Seçil Çiftçi’ye ulaştı. Çiftçi’nin erkek arkadaşını öldürdüğü ve babası ile birlikte cansız bedeni Sancaktepe’de bulunan ormanlık alana attığı öğrenildi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
19 Oca 2023 - 09:00 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.