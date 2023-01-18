Kısmetse Olur Yeliz Her Şeyi İfşaladı! Evlenme Teklifinden Sonra İşler Çok Fena Karışıyor…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bulunan gelin adaylarından bir tanesi olan Yeliz, yarışmanın her şeyini ifşa etti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde evlenme teklifi alacak olan Yeliz, sözleriyle her şeyin çok fena karışacağını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, magazin dünyasına ve sosyal medyaya damgasını vuran yapımlar arasında yerini alıyordu. Aşkların ve savaşların başladığı Kısmetse Olur yarışmasında; Yeliz – Erol aşkı ise gözlerden kaçmıyordu. 37 yaşındaki Erol, gece hayatının tanınan isimlerden biri olduğunu ifade ederek, 24 yaşındaki Yeliz’e talip olmuştu. Aralarında büyük bir çekim olduğu görülen Yeliz ve Erol’un ekranlara gelecek olan bölümde ise mini bir nişan töreni gibi bir şey yaptığı görülmüştü. Peki, Yeliz nasıl bir ifadede bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.