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18 Oca 2023 - 11:31

Hangi Burcun Hevesi Hep Kursağında Kalır? Hep Çok İster Ama Elleri Boş… İşte Boşa Kürek Çeken O Burçlar…

Hem ikili ilişkilerinde hem de kariyerlerinde emek veriyor olmalarına rağmen başarısız olan, hevesleri her daim kursaklarında kalan burçlar hangileridir? Hangi Burcun Hevesi Hep Kursağında Kalır? Hep Çok İster Ama Elleri Boş… İşte Didinip Didinip Yapamayan Burçlar… İşte Detaylar...