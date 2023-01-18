- 18 Oca 2023 - 11:31 G: 18 Oca 2023 - 14:18

Hangi Burcun Hevesi Hep Kursağında Kalır? Hep Çok İster Ama Elleri Boş… İşte Boşa Kürek Çeken O Burçlar…

Hem ikili ilişkilerinde hem de kariyerlerinde emek veriyor olmalarına rağmen başarısız olan, hevesleri her daim kursaklarında kalan burçlar hangileridir? Hangi Burcun Hevesi Hep Kursağında Kalır? Hep Çok İster Ama Elleri Boş… İşte Didinip Didinip Yapamayan Burçlar… İşte Detaylar...

Burçların hem kariyer hem de ikili ilişkiler üzerinde oldukça etkili bir yere sahip oldukları bilinmektedir. Kimi burçlar ağızlarını açtıkları an dileklerinin gerçekleşmesi konusunda oldukça şanslı olsalar da kimileri ise ne yaparlar ise yapsınlar heveslendikleri her işin altında ezilmeye mahkumdur.

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18 Oca 2023 - 11:31 - Burç Haberleri

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