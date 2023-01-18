Hangi Burcun Hevesi Hep Kursağında Kalır? Hep Çok İster Ama Elleri Boş… İşte Boşa Kürek Çeken O Burçlar…
Hem ikili ilişkilerinde hem de kariyerlerinde emek veriyor olmalarına rağmen başarısız olan, hevesleri her daim kursaklarında kalan burçlar hangileridir? Hangi Burcun Hevesi Hep Kursağında Kalır? Hep Çok İster Ama Elleri Boş… İşte Didinip Didinip Yapamayan Burçlar… İşte Detaylar...
Burçların hem kariyer hem de ikili ilişkiler üzerinde oldukça etkili bir yere sahip oldukları bilinmektedir. Kimi burçlar ağızlarını açtıkları an dileklerinin gerçekleşmesi konusunda oldukça şanslı olsalar da kimileri ise ne yaparlar ise yapsınlar heveslendikleri her işin altında ezilmeye mahkumdur.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
18 Oca 2023 - 11:31 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.