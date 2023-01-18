- 18 Oca 2023 - 13:26 G: 18 Oca 2023 - 13:27

Ankara’da Kışın Piknik Yapacağınız Yerler Belli! Doğayla İç İçe! Mogan Gölü, Mavi Göl, Temelli, Göksu Parkı…

Denizi olmasa da parkları, gölü, geniş mesire alanları ve daha pek çok özelliği ile dikkat çeken şehirlerden olan Ankara, piknik yerleri ile de bilinmektedir. Ankara halkına dinlenme fırsatı sunan, aileleri ve yakın çevreleri ile keyifli vakit geçirme şansı tanıyan piknik yerleri, senelerdir vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir. Ankara’da Kışın Piknik Yapacağınız Yerler Belli! Doğayla İç İçe! Yeşildere, Mavi Göl, Göksu Parkı… İşte Detaylar...

Hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor olması, ev ve iş yeri ortamlarından bunalan vatandaşları dışarıya doğru itmeye başladı. Havalar daha da soğumadan yaşam alanlarından ve iş yerlerinden bir nebze olsun uzaklaşmak, kafa dağıtmak, temiz hava almak, keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, gidebilecekleri yerleri araştırmaya başladı. Özellikle Ankara’da deniz olmamasından şikayet eden binlerce vatandaş, hafta sonu hafta içi demeden Ankara’da güzel vakit geçirebilecekleri yerleri öğrenmeye çalışıyor.

 

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18 Oca 2023 - 13:26 - Yaşam

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