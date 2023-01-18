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18 Oca 2023 - 13:26

Ankara’da Kışın Piknik Yapacağınız Yerler Belli! Doğayla İç İçe! Mogan Gölü, Mavi Göl, Temelli, Göksu Parkı…

Denizi olmasa da parkları, gölü, geniş mesire alanları ve daha pek çok özelliği ile dikkat çeken şehirlerden olan Ankara, piknik yerleri ile de bilinmektedir. Ankara halkına dinlenme fırsatı sunan, aileleri ve yakın çevreleri ile keyifli vakit geçirme şansı tanıyan piknik yerleri, senelerdir vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir. Ankara’da Kışın Piknik Yapacağınız Yerler Belli! Doğayla İç İçe! Yeşildere, Mavi Göl, Göksu Parkı… İşte Detaylar...