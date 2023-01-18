“Araç Muayene Ücretlerine %50 Zam!” Muayenesiz Araçlara Af Gelmesi Masada… Araç Sahipleri Çıldıracak!
Araç muayene ücretlerine gelen zamlar, canların sıkılmasına neden oluyordu. Gelen %50 oranındaki indirim haberi ise yüzleri güldürdü. Bunun yanı sıra araçların muayenesiz trafiğe çıkmasından dolayı verilen cezalara af gelmesi ise masaya yatırıldı! Araç sahiplerinin çıldıracağına dair binlerce yorum yapıldı! Bizlerde Haberler Ankara olarak detaylı bilgileri sizler için derledik! İşte merak edilenler…
2023 yılına girilmesiyle birlikte birçok vergiye %100’ün üzerinde zam gelmişti. Araç muayene ücretleri ise %122 oranında zamlanmıştı. Yaklaşık olarak 1.130 TL’ye yapılan araç muayeneleri, birçok araç sahiplerinin ertelemesine ya da yaptıramamasına neden oluyordu. Bunun için düğmeye basıldı ve konu TBMM’ye taşındı! Peki, araç muayene ücretlerine %50 zam gelecek mi? Muayenesiz araçlara af gelecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.