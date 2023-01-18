“Araç Muayene Ücretlerine %50 Zam!” Muayenesiz Araçlara Af Gelmesi Masada… Araç Sahipleri Çıldıracak!

2023 yılına girilmesiyle birlikte birçok vergiye %100’ün üzerinde zam gelmişti. Araç muayene ücretleri ise %122 oranında zamlanmıştı. Yaklaşık olarak 1.130 TL’ye yapılan araç muayeneleri, birçok araç sahiplerinin ertelemesine ya da yaptıramamasına neden oluyordu. Bunun için düğmeye basıldı ve konu TBMM’ye taşındı! Peki, araç muayene ücretlerine %50 zam gelecek mi? Muayenesiz araçlara af gelecek mi?

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