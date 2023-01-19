Bekçi Alımları Başladı! 1.250 Kişi Bekçi Olup 12 Bin TL Maaşla Başlayacak! İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Muğla, Yozgat, Tekirdağ...
Son yılların en popüler mesleklerinden olan bekçilik için bu sene alımların ne zaman yapılacağını merak eden binlerce aday, arama motorlarında sıklık ile güncel ilanları sorgulamaya başladı. Bekçi Alımları Başladı! 1.250 Kişi Bekçi Olup Yüksek Maaşla Başlayacak! Polis Akademisi…İşte Detaylar...
2023 yılına girilmesi ile birlikte eksik kadrolarını belirleyen birçok kamu kurum ve kuruluşu ilana çıkmaya başladı. Bu noktada vatandaşlar tarafından en çok merak edilen personel alımı ilanlarından birisi de bekçilik ilanları oldu. Bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi alımı ilanı yayınlamasını bekleyen binlerce adaya, bugün itibari ile müjdeli haber verildi. 18 Ocak Çarşamba (bugün) itibari ile bekçi alımı ilanı için başvuru ekranlarının erişime açılmış olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, detayları kamuoyu ile paylaştı.
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19 Oca 2023 - 09:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.