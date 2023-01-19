- 19 Oca 2023 - 09:00 G: 19 Oca 2023 - 09:13

Bekçi Alımları Başladı! 1.250 Kişi Bekçi Olup 12 Bin TL Maaşla Başlayacak! İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Muğla, Yozgat, Tekirdağ...

Son yılların en popüler mesleklerinden olan bekçilik için bu sene alımların ne zaman yapılacağını merak eden binlerce aday, arama motorlarında sıklık ile güncel ilanları sorgulamaya başladı. Bekçi Alımları Başladı! 1.250 Kişi Bekçi Olup Yüksek Maaşla Başlayacak! Polis Akademisi…İşte Detaylar...

2023 yılına girilmesi ile birlikte eksik kadrolarını belirleyen birçok kamu kurum ve kuruluşu ilana çıkmaya başladı. Bu noktada vatandaşlar tarafından en çok merak edilen personel alımı ilanlarından birisi de bekçilik ilanları oldu. Bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi alımı ilanı yayınlamasını bekleyen binlerce adaya, bugün itibari ile müjdeli haber verildi. 18 Ocak Çarşamba (bugün) itibari ile bekçi alımı ilanı için başvuru ekranlarının erişime açılmış olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, detayları kamuoyu ile paylaştı.

Bekçi Maaşları Ne Kadar 2023 TIKLAYINIZ

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19 Oca 2023 - 09:00 - Gündem

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