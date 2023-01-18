- 18 Oca 2023 - 12:21

Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı!

ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da gündemin konusu “Hilal Baltacı olayı” olmuş durumda! Ailesini gözü yaşlı bir şekilde bırakıp 50 yaşında, 4 evlilik yapmış “üfürükçü” olarak anılan kişiye kaçan Hilal’in bir de dudak dudağa pozları ortaya çıkınca hem Müge Anlı hem de Rahmi Özkan çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan Şerife ve Arif isimli anne baba, kızlarının 18 yaşında olduğunu ifade ederek Müge Anlı’dan yardım istediler. Anne Şerife, kızının fevri ve olumsuz hallerinden şüphelenerek kızını karşısına alıp konuşmak istiyor ve Hilal’in “Beni ruhani varlıklar çok seviyor, sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor” sözleriyle şok oluyor. Kızını psikiyatriye götürmek yerine “Üfürükçü” olarak bilinen Süleyman’ın yanına götüren aile, başlarını büyük bir belaya sokuyor! İşte merak edilenler…

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18 Oca 2023 - 12:21 Ankara- Yaşam

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