- 18 Oca 2023 - 13:33 G: 18 Oca 2023 - 13:34

Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı?

Bedelli askerlik ücretinin açıklanmasının ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olacak bedelli askerlik yerlerine ve sevk tarihlerine çevrildi. Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme! Bedelli Askerlik Yerlerinin Açıklanacağı Tarih! Gözler Kulaklar MSB’da…İşte Detaylar...

Sene başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan 6 aylık enflasyon ile birlikte memur aylık katsayısının da belirlenmesini sağladı. Katsayının belirlenmesi ile birlikte hem memur maaşına yansıtılacak olan zam hem de bu katsayıya bağlı olarak hesaplanan diğer ödeme kalemleri netliğe kavuşmuş oldu. Hükümet tarafından açıklanmış olan güncel ödeme kalemlerinden birisi de bedelli askerlik ücreti oldu.

Bugün bir son dakika açıklaması yaparak hem sevk tarihlerini hem de bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.

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18 Oca 2023 - 13:33 - Gündem

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Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı? mask
Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı?
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