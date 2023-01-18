Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…
Aralık 2022 tarihinde yaklaşık olarak 2 hafta boyunca sabit seviyelerden işlem gören brent petrol, benzin ve motorin gruplarına da bir zam veya indirim güncellemesinin yapılmamasını sağladı. Ancak sene sonuna doğru düşüşe geçen brent petrol ile birlikte benzinin litre fiyatına 63 kuruş tutarında indirim yapıldığı bildirildi. Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…İşte Detaylar...
24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, emtia varlıklarının tarihi seviyelere ulaşmasına sebep oldu. Savaştan etkilenerek ülkelerin akaryakıt fiyatlarını tepetaklak eden varlıklardan birisi de brent petrol oldu. Savaşın ilk günlerinde 130 dolar seviyesine kadar yükselen ve ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin 30 TL seviyesine kadar yükselmesine sebep olan brent petrol, sonrasında bir süre boyunca düşüşe geçti ve indirimlerin arka arkaya duyurulmasına aracılık etti.
Aralık 2022 tarihinde yaklaşık olarak 2 hafta boyunca sabit seviyelerden işlem gören brent petrol, benzin ve motorin gruplarına da bir zam veya indirim güncellemesinin yapılmamasını sağladı. Ancak sene sonuna doğru düşüşe geçen brent petrol ile birlikte benzinin litre fiyatına 63 kuruş tutarında indirim yapıldığı bildirildi. 2023 yılına her yılın aksine akaryakıt indirimi ile başlayan araç sahipleri bu durumu memnuniyet ile karşılarken çok geçmeden benzine 80 kuruşluk zam yapıldığı duyuruldu. İndirimi aşan zammın ardından hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar, gözlerini motorin fiyatlarına dikti.
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18 Oca 2023 - 13:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.