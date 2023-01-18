Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…

24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı, emtia varlıklarının tarihi seviyelere ulaşmasına sebep oldu. Savaştan etkilenerek ülkelerin akaryakıt fiyatlarını tepetaklak eden varlıklardan birisi de brent petrol oldu. Savaşın ilk günlerinde 130 dolar seviyesine kadar yükselen ve ülke sınırlarımız içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin 30 TL seviyesine kadar yükselmesine sebep olan brent petrol, sonrasında bir süre boyunca düşüşe geçti ve indirimlerin arka arkaya duyurulmasına aracılık etti.

Aralık 2022 tarihinde yaklaşık olarak 2 hafta boyunca sabit seviyelerden işlem gören brent petrol, benzin ve motorin gruplarına da bir zam veya indirim güncellemesinin yapılmamasını sağladı. Ancak sene sonuna doğru düşüşe geçen brent petrol ile birlikte benzinin litre fiyatına 63 kuruş tutarında indirim yapıldığı bildirildi. 2023 yılına her yılın aksine akaryakıt indirimi ile başlayan araç sahipleri bu durumu memnuniyet ile karşılarken çok geçmeden benzine 80 kuruşluk zam yapıldığı duyuruldu. İndirimi aşan zammın ardından hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar, gözlerini motorin fiyatlarına dikti.

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