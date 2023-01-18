- 18 Oca 2023 - 13:25 G: 18 Oca 2023 - 13:27

Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor!

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde de skandal bir olay patlak verdi! Erol’un Yeliz’e aldığı tektaş 10 lira çıkınca ağızlar açık kaldı! Birçok kişi ise “Yazıklar olsun!” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ın ve Instagram’ın yıkılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, olay yaratmaya başladı bile! Aşkların, savaşların ve kaosların başladığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Cansel – Oğulcan, Aybüke – Tolga, Yaren – Erhan aşkının yanı sıra Yeliz ve Erol aşkı da herkesin şok olmasına neden oluyordu. Yeni bölümde Erol’un Yeliz’e almış olduğu tektaş yüzüğün 10 lira çıktığına dair iddialar gündeme gelince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2023 - 13:25 Ankara- Yaşam

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