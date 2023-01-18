Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde de skandal bir olay patlak verdi! Erol’un Yeliz’e aldığı tektaş 10 lira çıkınca ağızlar açık kaldı! Birçok kişi ise “Yazıklar olsun!” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ın ve Instagram’ın yıkılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, olay yaratmaya başladı bile! Aşkların, savaşların ve kaosların başladığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Cansel – Oğulcan, Aybüke – Tolga, Yaren – Erhan aşkının yanı sıra Yeliz ve Erol aşkı da herkesin şok olmasına neden oluyordu. Yeni bölümde Erol’un Yeliz’e almış olduğu tektaş yüzüğün 10 lira çıktığına dair iddialar gündeme gelince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.