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18 Oca 2023 - 13:25

Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor!

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde de skandal bir olay patlak verdi! Erol’un Yeliz’e aldığı tektaş 10 lira çıkınca ağızlar açık kaldı! Birçok kişi ise “Yazıklar olsun!” yorumlarında bulundu! İşte Twitter’ın ve Instagram’ın yıkılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…