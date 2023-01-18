ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…
Enflasyon ile mücadele kapsamında elini taşın altına koyan zincir market yönetimleri binlerce ürünün fiyatını sabitledi ve ek olarak kendi bünyelerinde ocak ayına özel indirim kampanyaları da düzenledi. ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon sebebi ile rekor seviyelere ulaşmış olan market ürünleri konusunda zincir marketlere etiket düzenleme çağrısında bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, birçok market yönetimini harekete geçirdi. Enflasyon ile mücadele kapsamında elini taşın altına koyan zincir market yönetimleri binlerce ürünün fiyatını sabitledi ve ek olarak kendi bünyelerinde ocak ayına özel indirim kampanyaları da düzenledi.
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18 Oca 2023 - 13:55 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.