ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…

Yüksek enflasyon sebebi ile rekor seviyelere ulaşmış olan market ürünleri konusunda zincir marketlere etiket düzenleme çağrısında bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, birçok market yönetimini harekete geçirdi. Enflasyon ile mücadele kapsamında elini taşın altına koyan zincir market yönetimleri binlerce ürünün fiyatını sabitledi ve ek olarak kendi bünyelerinde ocak ayına özel indirim kampanyaları da düzenledi.

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