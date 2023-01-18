- 18 Oca 2023 - 13:55

ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…

Enflasyon ile mücadele kapsamında elini taşın altına koyan zincir market yönetimleri binlerce ürünün fiyatını sabitledi ve ek olarak kendi bünyelerinde ocak ayına özel indirim kampanyaları da düzenledi. ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon sebebi ile rekor seviyelere ulaşmış olan market ürünleri konusunda zincir marketlere etiket düzenleme çağrısında bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, birçok market yönetimini harekete geçirdi. Enflasyon ile mücadele kapsamında elini taşın altına koyan zincir market yönetimleri binlerce ürünün fiyatını sabitledi ve ek olarak kendi bünyelerinde ocak ayına özel indirim kampanyaları da düzenledi.

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18 Oca 2023 - 13:55 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Vatan Bilgisayar’da Büyük İndirimin Yarın Son Günü! Telefon 5.899 TL, Kablosuz Kulaklık 599 TL, Düzleştirici 699 TL…
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ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler… mask
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…
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