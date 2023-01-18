- 18 Oca 2023 - 13:58

Survivor Yusuf Güney Diskalifiye mi Olacak? Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı; Son Durumu Açıklandı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan isimlerinden biri olan Yusuf Güney’in yarışmadan diskalifiye olup olmayacağı sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde şok bir kaza geçiren isim apar topar hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması, televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Henüz ilk bölümleri olmasına rağmen kavgalar ve gürültüler başlamıştı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımındaki hırs, rekabet ve azim gözlerden kaçmıyordu. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Yusuf Güney’in diskalifiye olup olmadığı araştırma konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Oca 2023 - 13:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı! mask
Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı!
Kısmetse Olur Yeliz Her Şeyi İfşaladı! Evlenme Teklifinden Sonra İşler Çok Fena Karışıyor… mask
Kısmetse Olur Yeliz Her Şeyi İfşaladı! Evlenme Teklifinden Sonra İşler Çok Fena Karışıyor…
Seçil Çiftçi Kimdir? Seçil Çiftçi’nin Şarkıları Nelerdir? Seçil Çiftçi’nin Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor! mask
Seçil Çiftçi Kimdir? Seçil Çiftçi’nin Şarkıları Nelerdir? Seçil Çiftçi’nin Yaşını Duyan “Yok Artık!” Diyor!
Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil’e Maaş Hamlesi! “5 Kuruş Ödeme Yapmadılar!” Yıllarını Verdi, Saçını Süpürge Yaptı… mask
Söylemezsem Olmaz’dan Seren Serengil’e Maaş Hamlesi! “5 Kuruş Ödeme Yapmadılar!” Yıllarını Verdi, Saçını Süpürge Yaptı…
Alperen Şengün Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alperen Şengün Evli mi Bekar mı? Alperen Şengün’ün Memleketi Neresi? mask
Alperen Şengün Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alperen Şengün Evli mi Bekar mı? Alperen Şengün’ün Memleketi Neresi?
Survivor Ümit Erdim’e Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Yüreği El Vermedi, Yine Babalığını Gösterdi… mask
Survivor Ümit Erdim’e Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Yüreği El Vermedi, Yine Babalığını Gösterdi…
Hülya Avşar’dan Şok Çıkış! Mabel Matiz ve Mert Demir Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oluyor? mask
Hülya Avşar’dan Şok Çıkış! Mabel Matiz ve Mert Demir Neye Uğradığını Şaşırdı! Neler Oluyor?
İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Evli mi Bekar mı? İlber Ortaylı’nın Yazdığı Kitapları Duyunca Şok Olacaksınız! mask
İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Evli mi Bekar mı? İlber Ortaylı’nın Yazdığı Kitapları Duyunca Şok Olacaksınız!
Survivor Sunucusu Murat Ceylan’ın Değişimi Dudak Uçuklattı! Meğer Kızlar Bu Yüzden Mest Oluyormuş… mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan’ın Değişimi Dudak Uçuklattı! Meğer Kızlar Bu Yüzden Mest Oluyormuş…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler… mask
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına… 18 Ocak Aktüel Ürünler…
EYT’liler İçin Son Dakika “Kod-29” Uyarısı Geldi! Binlerce Liranız Hiç Olup Gidebilir… mask
EYT’liler İçin Son Dakika “Kod-29” Uyarısı Geldi! Binlerce Liranız Hiç Olup Gidebilir…
Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı? mask
Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı?
Ankara’da Kışın Piknik Yapacağınız Yerler Belli! Doğayla İç İçe! Mogan Gölü, Mavi Göl, Temelli, Göksu Parkı… mask
Ankara’da Kışın Piknik Yapacağınız Yerler Belli! Doğayla İç İçe! Mogan Gölü, Mavi Göl, Temelli, Göksu Parkı…
Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Kısmetse Olur Erol’un Aldığı Tektaş 10 Lira Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL