Survivor Yusuf Güney Diskalifiye mi Olacak? Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı; Son Durumu Açıklandı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan isimlerinden biri olan Yusuf Güney’in yarışmadan diskalifiye olup olmayacağı sevenleri tarafından araştırma konusu oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde şok bir kaza geçiren isim apar topar hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması, televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Henüz ilk bölümleri olmasına rağmen kavgalar ve gürültüler başlamıştı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımındaki hırs, rekabet ve azim gözlerden kaçmıyordu. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Yusuf Güney’in diskalifiye olup olmadığı araştırma konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.