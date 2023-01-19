Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek…

2023 yılına girilmesi ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan 6 aylık enflasyon oranı, emekli maaşlarına yansıtılacak olan zammın belirlenmesinde aktif olarak rol oynadı. 6 aylık enflasyon kapsamında yaklaşık olarak yüzde 16 oranında maaş zammı alacakları kesinleşen emeklilere, refah payı düzenlemesi sonucunda yüzde 30 oranında maaş zammı verilmesine karar verildi.

Emekli vatandaşların Ocak- Temmuz 2023 döneminde maaşlarını yüzde 30 zamlı olarak alacaklarının kesinleşmesinin ardından bankalar da harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalamış oldukları maaş ödemeleri protokolü kapsamında yeni dönemin ilk promosyon kampanyalarını geliştiren bankalar, emekli vatandaşlara seslendi.

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