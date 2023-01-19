- 19 Oca 2023 - 09:01 G: 19 Oca 2023 - 09:14

Hande Erçel Sonunda Anlaşmayı Yaptı! Aylardır Ortada Yoktu, Kraliçenin Dönüşünü Gösterecek!

Yalnızca rol aldığı projeler ile değil, yüzü olduğu markalar, reklam filmler, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çeken Erçel, uzun süredir ekranlarda iş yapmıyor olması sebebi ile hayranlarından tepki almaya başladı. Hande Erçel Sonunda Anlaşmayı Yaptı! Aylardır Ortada Yoktu, Kraliçenin Dönüşünü Gösterecek! İşte Detaylar...

Seneler önce başrollerinde Emre Kınay ile Evrim Alasya’nın yer aldığı Kanal D dizisi “Güneşin Kızları” ile oyunculuk sektörüne giriş yapan ve o günden bu yana yapımcıları peşinden koşturmaya devam eden güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemlerde magazin gündeminden düşmemeye başladı. 

2020 sezonunda Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” isimli romantik komedi dizisinde eski sevgilisi yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile rol alan Hande Erçel, 8 Eylül 2021 tarihinde 52’nci bölümü ile ekranlara veda eden dizinin ardından ortalıktan kayboldu. Ülkemizde yayına giren Disney Plus platformunun yüzlerinden birisi olan, aynı zamanda da bir mücevher markası ile el sıkışan Erçel, sık sık reklam filmleri ile izleyicilerin karşısına çıktı. 

 

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19 Oca 2023 - 09:01 - Magazin

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