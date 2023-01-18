- 18 Oca 2023 - 23:57

Babasını Emziren Kadının Hikayesi Merak Uyandırdı! Okuyunca Şok Olacak, Gözlerinizden Yaşlar Akacak! Meğer Günlerce…

Cimon'un kızı olan Pero, babasını ölümden kurtarmak için sık sık ziyaretine gider ve onu gizlice sütüyle besler. Peki, Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu? Okuyunca Şok Olacak, Gözlerinizden Yaşlar Akacak! Meğer Günlerce… İşte Detaylar!

Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu?

Peter Paul Rubens'in "The Nursing Madonna" (Süt veren Meryem) adlı tablosu, 1635 yılında yapılmış bir Barok tarzı eseridir. Tablo, bir yaşlı adamın genç bir kızın göğsünden süt emdiğini gösterir ve hikâyesi hem hazin hem de etkileyicidir. Bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde yer alan Hermitage müzesinde sergilenmekte ve yılda yüz binlerce ziyaretçi tarafından görülmektedir.

Peki, Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu? Okuyunca Şok Olacak, Gözlerinizden Yaşlar Akacak! Meğer Günlerce babasının yaşaması için gizli gizli emzirmiş... Sonunda Ne Mi olmuş, işte baba kızın dramatik öyküsü...

Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu?

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18 Oca 2023 - 23:57 - Yaşam

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