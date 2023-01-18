Babasını Emziren Kadının Hikayesi Merak Uyandırdı! Okuyunca Şok Olacak, Gözlerinizden Yaşlar Akacak! Meğer Günlerce…
Cimon'un kızı olan Pero, babasını ölümden kurtarmak için sık sık ziyaretine gider ve onu gizlice sütüyle besler. Peki, Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu? Okuyunca Şok Olacak, Gözlerinizden Yaşlar Akacak! Meğer Günlerce… İşte Detaylar!
Peter Paul Rubens'in "The Nursing Madonna" (Süt veren Meryem) adlı tablosu, 1635 yılında yapılmış bir Barok tarzı eseridir. Tablo, bir yaşlı adamın genç bir kızın göğsünden süt emdiğini gösterir ve hikâyesi hem hazin hem de etkileyicidir. Bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde yer alan Hermitage müzesinde sergilenmekte ve yılda yüz binlerce ziyaretçi tarafından görülmektedir.
Peki, Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu? Okuyunca Şok Olacak, Gözlerinizden Yaşlar Akacak! Meğer Günlerce babasının yaşaması için gizli gizli emzirmiş... Sonunda Ne Mi olmuş, işte baba kızın dramatik öyküsü...
Babasını Emziren Kadının Hikayesini Duydunuz Mu?
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18 Oca 2023 - 23:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.