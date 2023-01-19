Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler…

30 yılı aşkın süredir sahnelerde olan ve seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne şovları, giyim tarzı, duru güzelliği ve özel hayatı ile de her dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Sanat hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal yardım projeleri ile de dikkatleri üzerine çeken ve pek çok hayranı tarafından desteklenen Gülben Ergen, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. 5 Eylül 2004 tarihinde Mustafa Erdoğan ile evlenen ve evliliğinden 3 erkek çocuğu dünyaya getiren Ergen, 2012 yılında boşanarak herkesi şaşırttı. Sonrasında bir kere daha evlenen ancak o evliliği oldukça kısa süren Ergen, çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaya ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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