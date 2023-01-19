- 19 Oca 2023 - 09:02 G: 19 Oca 2023 - 09:14

Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler…

Ünlü isimler ile yaşadığı tartışmalar ile bir dönemin magazin gündemine damga vuran ve o dönemde sarf ettiği “Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” sözleri ile hafızalara kazınan Ergen, halen seslendirdiği şarkılar ile müzik listelerini alt üst etmeyi başarıyor. Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler… İşte Detaylar...

30 yılı aşkın süredir sahnelerde olan ve seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne şovları, giyim tarzı, duru güzelliği ve özel hayatı ile de her dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. 

Sanat hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal yardım projeleri ile de dikkatleri üzerine çeken ve pek çok hayranı tarafından desteklenen Gülben Ergen, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. 5 Eylül 2004 tarihinde Mustafa Erdoğan ile evlenen ve evliliğinden 3 erkek çocuğu dünyaya getiren Ergen, 2012 yılında boşanarak herkesi şaşırttı. Sonrasında bir kere daha evlenen ancak o evliliği oldukça kısa süren Ergen, çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaya ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

19 Oca 2023 - 09:02 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Hande Erçel Sonunda Anlaşmayı Yaptı! Aylardır Ortada Yoktu, Kraliçenin Dönüşünü Gösterecek! mask
Hande Erçel Sonunda Anlaşmayı Yaptı! Aylardır Ortada Yoktu, Kraliçenin Dönüşünü Gösterecek!
Şarkıcı Seçil Çiftçi Eski Sevgilisini Öldürdü! Seçil Çiftçi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçil Çiftçi Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Şarkıcı Seçil Çiftçi Eski Sevgilisini Öldürdü! Seçil Çiftçi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçil Çiftçi Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu! Artık O Bir "Kız" Annesi! Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı... mask
Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu! Artık O Bir "Kız" Annesi! Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı...
İrem Derici’nin Fiziğine Diyecek Bir Söz Yok! Simsiyah Elbisesiyle Yine Ezber Bozdu; “Biri İtfaiye Çağırsın!” mask
İrem Derici’nin Fiziğine Diyecek Bir Söz Yok! Simsiyah Elbisesiyle Yine Ezber Bozdu; “Biri İtfaiye Çağırsın!”
Survivor Yarışması Yerden Yere Vuruldu! “Koskoca Acun Ilıcalı’nın Yaptığına Bak!” Resmen Canlarına Okuyor… mask
Survivor Yarışması Yerden Yere Vuruldu! “Koskoca Acun Ilıcalı’nın Yaptığına Bak!” Resmen Canlarına Okuyor…
Demet Özdemir’in Parası Bol Geldi, Nereye Harcayacağını Şaşırdı! Elin 200 Lira Vermeyeceği Kazağa… mask
Demet Özdemir’in Parası Bol Geldi, Nereye Harcayacağını Şaşırdı! Elin 200 Lira Vermeyeceği Kazağa…
Hakan Sabancı’dan Biricik Aşkı Hande Erçel’e Milyonluk Jest! Onun İçin Çapkınlıkları Bile Bırakmıştı… mask
Hakan Sabancı’dan Biricik Aşkı Hande Erçel’e Milyonluk Jest! Onun İçin Çapkınlıkları Bile Bırakmıştı…
Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Evli Barklı Kadın Utanmadı; Hem Sevgilisinden Hem de Eşinden… mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Evli Barklı Kadın Utanmadı; Hem Sevgilisinden Hem de Eşinden…
50’lik Defne Samyeli Daracık, Bardo Kıyafetiyle Yürek Hoplattı! “Kurşun Atıp Kurşun Yeriz!” Fiziğiyle, Güzelliğiyle… mask
50’lik Defne Samyeli Daracık, Bardo Kıyafetiyle Yürek Hoplattı! “Kurşun Atıp Kurşun Yeriz!” Fiziğiyle, Güzelliğiyle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler… mask
Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler…
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri mask
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da…. mask
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da….
Hande Erçel Sonunda Anlaşmayı Yaptı! Aylardır Ortada Yoktu, Kraliçenin Dönüşünü Gösterecek! mask
Hande Erçel Sonunda Anlaşmayı Yaptı! Aylardır Ortada Yoktu, Kraliçenin Dönüşünü Gösterecek!
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek… mask
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL