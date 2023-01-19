Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler…
Ünlü isimler ile yaşadığı tartışmalar ile bir dönemin magazin gündemine damga vuran ve o dönemde sarf ettiği “Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” sözleri ile hafızalara kazınan Ergen, halen seslendirdiği şarkılar ile müzik listelerini alt üst etmeyi başarıyor. Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler… İşte Detaylar...
30 yılı aşkın süredir sahnelerde olan ve seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne şovları, giyim tarzı, duru güzelliği ve özel hayatı ile de her dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.
Sanat hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal yardım projeleri ile de dikkatleri üzerine çeken ve pek çok hayranı tarafından desteklenen Gülben Ergen, özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. 5 Eylül 2004 tarihinde Mustafa Erdoğan ile evlenen ve evliliğinden 3 erkek çocuğu dünyaya getiren Ergen, 2012 yılında boşanarak herkesi şaşırttı. Sonrasında bir kere daha evlenen ancak o evliliği oldukça kısa süren Ergen, çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaya ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
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19 Oca 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.