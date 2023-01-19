Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Podyumların ünlü isimlerinden olan ve 44 yaşına gelmiş olmasına rağmen genç meslektaşlarına halen taş çıkartan Çağla Şikel, son günlerde gündemden düşmemeye başladı. Sunduğu programlar, katıldığı davetler, başarı ile taşıdığı kostümler kadar özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çeken Çağla Şikel, çarpıcı bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü. Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… İşte Detaylar...
2008 yılında ünlü Şarkıcı Emre Altuğ ile hayatını birleştiren ve bu evliliğinden de iki erkek çocuk dünyaya getiren başarılı Manken Çağla Şikel, 2015 yılında Altuğ ile tek celsede boşandı. Boşanmış olmalarına rağmen çocukları için görüşmeye, birlikte tatile gitmeye ve her özel günde bir araya gelmeye devam eden eski çift, örnek tavırları sayesinde Türk halkının sevgisini kazandı.
Çocukları için bir araya geldikleri zamanlarda sık sık birlikte fotoğraf çekilen ve o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, son günlerde çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.
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19 Oca 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.