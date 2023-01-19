Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

2008 yılında ünlü Şarkıcı Emre Altuğ ile hayatını birleştiren ve bu evliliğinden de iki erkek çocuk dünyaya getiren başarılı Manken Çağla Şikel, 2015 yılında Altuğ ile tek celsede boşandı. Boşanmış olmalarına rağmen çocukları için görüşmeye, birlikte tatile gitmeye ve her özel günde bir araya gelmeye devam eden eski çift, örnek tavırları sayesinde Türk halkının sevgisini kazandı.

Çocukları için bir araya geldikleri zamanlarda sık sık birlikte fotoğraf çekilen ve o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, son günlerde çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.

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