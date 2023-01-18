- 18 Oca 2023 - 16:39 G: 18 Oca 2023 - 16:43

2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı…

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Sinem Kobal’ın o hallerini görenler ise “Sütun gibisin be!” yorumlarında bulundular! Bir deri bir kemik kalan Sinem Kobal, hayranlarını şok içerisinde bırakmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kenan İmirzalıoğlu’yla Arda Kural’la ayrıldıktan sonra bir aşk yaşamaya başlayan Sinem Kobal, 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. 35 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Sinem Kobal, 48 yaşındaki biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla sevenlerini kıskandıracak bir aşk yaşıyordu. Hem magazin dünyasının hem de sosyete camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başarmış olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun her bir karesi olay yaratıyordu. Başarılı oyuncu Sinem Kobal’ın sosyal medya kareleri ise hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Oca 2023 - 16:39 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor! mask
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!
Selin Ciğerci’nin Havuz Pozu Baş Döndürdü! “Tam Liseli Kızlar Gibisin!” Beğeni Rekoru Kırıldı… mask
Selin Ciğerci’nin Havuz Pozu Baş Döndürdü! “Tam Liseli Kızlar Gibisin!” Beğeni Rekoru Kırıldı…
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…
Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler… mask
Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler…
Kısmetse Olur Tolga – Aybüke Yapıma Resti Çekti! 8 – 10 Bölüm Boyunca Esameleri Bile Okunmayacak… mask
Kısmetse Olur Tolga – Aybüke Yapıma Resti Çekti! 8 – 10 Bölüm Boyunca Esameleri Bile Okunmayacak…
Gecenin Ucunda Dizisinde Kazım’ın Büyük Aşkı Bitti! Macide Pılını Pırtısını Topladı… “Hiçbirini Hak Etmedi!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Kazım’ın Büyük Aşkı Bitti! Macide Pılını Pırtısını Topladı… “Hiçbirini Hak Etmedi!”
Çağatay Ulusoy 7 Yıllık Aşkını Tek Kalemde Bitirdi! Yeni Aşkı İlik Gibi… “Yengeye Bin Kez Maşallah!” mask
Çağatay Ulusoy 7 Yıllık Aşkını Tek Kalemde Bitirdi! Yeni Aşkı İlik Gibi… “Yengeye Bin Kez Maşallah!”
Masterchef All Star’ın İlk 5 Yarışmacısı Belli Oldu! Bu Kez Mehmet Şef Devreye Girdi… mask
Masterchef All Star’ın İlk 5 Yarışmacısı Belli Oldu! Bu Kez Mehmet Şef Devreye Girdi…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Saç Baş Yolduran Sahne! Kimse “Biz Ne Yapıyoruz!” Demedi, Olanlar Oldu! mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Saç Baş Yolduran Sahne! Kimse “Biz Ne Yapıyoruz!” Demedi, Olanlar Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor! mask
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL… mask
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Beyin Yakan Olay! İntikamını Öyle Bir Aldı Ki… “Yok Artık!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Beyin Yakan Olay! İntikamını Öyle Bir Aldı Ki… “Yok Artık!”
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri mask
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL