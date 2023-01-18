2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı…
Kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Sinem Kobal’ın o hallerini görenler ise “Sütun gibisin be!” yorumlarında bulundular! Bir deri bir kemik kalan Sinem Kobal, hayranlarını şok içerisinde bırakmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kenan İmirzalıoğlu’yla Arda Kural’la ayrıldıktan sonra bir aşk yaşamaya başlayan Sinem Kobal, 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. 35 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Sinem Kobal, 48 yaşındaki biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla sevenlerini kıskandıracak bir aşk yaşıyordu. Hem magazin dünyasının hem de sosyete camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başarmış olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun her bir karesi olay yaratıyordu. Başarılı oyuncu Sinem Kobal’ın sosyal medya kareleri ise hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.