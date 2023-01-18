2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı…

Kenan İmirzalıoğlu’yla Arda Kural’la ayrıldıktan sonra bir aşk yaşamaya başlayan Sinem Kobal, 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. 35 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Sinem Kobal, 48 yaşındaki biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla sevenlerini kıskandıracak bir aşk yaşıyordu. Hem magazin dünyasının hem de sosyete camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başarmış olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun her bir karesi olay yaratıyordu. Başarılı oyuncu Sinem Kobal’ın sosyal medya kareleri ise hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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