- 18 Oca 2023 - 17:03 G: 18 Oca 2023 - 17:09

Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit…

Balık fiyatları, diplere yaklaşmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte istavritin kilosu bile 30 – 40 liraya kadar düştü. Bunun ardından birçok kişi hamsi, palamut, lüfer, mezgit ve daha birçok balık çeşidinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 18 Ocak balık fiyatları ne kadar oldu?

2022 yılı içerisinde en çok palamut çıkmıştı. Bu durumda hamsinin geride kalmasına neden olmuştu. İlk çıktığında tanesi 130 liradan satılan palamut balığının artık kilosu 60 – 70 lira arasında bir fiyata satılmaya başlanmıştı. Palamut bolluğundan sonra gözler istavrit ve hamsiye dönmüş durumda. Balıkların artan sayısı ve fiyatların düşmesi ise hem vatandaşı hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Haftada en az 1 kez yenilmesi tavsiye edilen balık çeşitleri ise Haberler Ankara olarak sizlere derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2023 - 17:03 Ankara- Yaşam

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Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit… mask
Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit…
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