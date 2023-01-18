Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit…

2022 yılı içerisinde en çok palamut çıkmıştı. Bu durumda hamsinin geride kalmasına neden olmuştu. İlk çıktığında tanesi 130 liradan satılan palamut balığının artık kilosu 60 – 70 lira arasında bir fiyata satılmaya başlanmıştı. Palamut bolluğundan sonra gözler istavrit ve hamsiye dönmüş durumda. Balıkların artan sayısı ve fiyatların düşmesi ise hem vatandaşı hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Haftada en az 1 kez yenilmesi tavsiye edilen balık çeşitleri ise Haberler Ankara olarak sizlere derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…

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