Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit…
Balık fiyatları, diplere yaklaşmaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte istavritin kilosu bile 30 – 40 liraya kadar düştü. Bunun ardından birçok kişi hamsi, palamut, lüfer, mezgit ve daha birçok balık çeşidinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 18 Ocak balık fiyatları ne kadar oldu?
2022 yılı içerisinde en çok palamut çıkmıştı. Bu durumda hamsinin geride kalmasına neden olmuştu. İlk çıktığında tanesi 130 liradan satılan palamut balığının artık kilosu 60 – 70 lira arasında bir fiyata satılmaya başlanmıştı. Palamut bolluğundan sonra gözler istavrit ve hamsiye dönmüş durumda. Balıkların artan sayısı ve fiyatların düşmesi ise hem vatandaşı hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Haftada en az 1 kez yenilmesi tavsiye edilen balık çeşitleri ise Haberler Ankara olarak sizlere derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.