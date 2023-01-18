- 18 Oca 2023 - 17:28 G: 18 Oca 2023 - 17:49

Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu!

Güzelliğiyle gündem olan Hande Erçel’in biricik kardeşi Gamze Erçel, yine bebek gibi olduğunu herkese gösterdi. Askılı ve derin yırtmaçlı bir elbise giyen Gamze Erçel, güzelliğiyle hayranlarını mest etti. Hande Erçel’in sarışın hali olan Gamze Erçel, sosyal medya kareleriyle gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Aynı kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapan Hande Gamze Erçel, sevenlerini şaşırtmıştı. Hande Erçel her ne kadar oyunculuğa devam etse bile Gamze Erçel, sosyal medya fenomeni olarak adını duyurmuştu. Instagram üzerinden içerikler yaparak para kazandığı bilinen Gamze Erçel’in sosyal medya kareleri ise hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2023 - 17:28 Ankara- Yaşam

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Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu! mask
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu!
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