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18 Oca 2023 - 17:59

Gönül Dağı Taner Eş Değil Bela Alacak! Dilek’ten Sonra Öyle Bir İsimle Nişan Yapacak Ki…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yaşanacak olan olaylar herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Taner’in eş değil bela alacağı görülünce seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı! Dilek’ten sonra öyle bir isimle nişan yapacak ki, ağzını yarım metre açık kalacak. İşte merak edilen tüm detaylar…