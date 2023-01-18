- 18 Oca 2023 - 17:59 G: 18 Oca 2023 - 18:15

Gönül Dağı Taner Eş Değil Bela Alacak! Dilek’ten Sonra Öyle Bir İsimle Nişan Yapacak Ki…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yaşanacak olan olaylar herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Taner’in eş değil bela alacağı görülünce seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı! Dilek’ten sonra öyle bir isimle nişan yapacak ki, ağzını yarım metre açık kalacak. İşte merak edilen tüm detaylar…

Anadolu’nun en güzel hikayelerini ekranlara getiren Gönül Dağı dizisinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Cumartesi günlerinin yıldız dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı’nda Taner’in Dilek’ten sonra yeni bir aşka yelken açacağı görüldü. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Oca 2023 - 17:59 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gecenin Ucunda 15.Bölüm izle Full Tek Parça! 17 Ocak 2023 Star TV Gecenin Ucunda Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Gecenin Ucunda 16. Bölüm Fragman mask
Gecenin Ucunda 15.Bölüm izle Full Tek Parça! 17 Ocak 2023 Star TV Gecenin Ucunda Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Gecenin Ucunda 16. Bölüm Fragman
Ömer 2.Bölüm Kesintisiz İzle! Emzirme Sahnesi Seyircinin Tepkisine Neden Oldu! 16 Ocak 2023 Star TV Ömer Dizisi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Ömer 2.Bölüm Kesintisiz İzle! Emzirme Sahnesi Seyircinin Tepkisine Neden Oldu! 16 Ocak 2023 Star TV Ömer Dizisi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yürek Çıkmazı 11.Bölüm İzle Full Tek Parça! 17 Ocak 2023 TRT 1 Yürek Çıkmazı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yürek Çıkmazı 12. Bölüm Fragmanı mask
Yürek Çıkmazı 11.Bölüm İzle Full Tek Parça! 17 Ocak 2023 TRT 1 Yürek Çıkmazı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yürek Çıkmazı 12. Bölüm Fragmanı
Taçsız Prenses 2.Bölüm Kesintisiz Tek Parça İzle! 17 Ocak 2023 FOX TV Taçsız Prenses İlk Bölüm İzle Tek Parça! Taçsız Prenses 3. Bölüm Fragman mask
Taçsız Prenses 2.Bölüm Kesintisiz Tek Parça İzle! 17 Ocak 2023 FOX TV Taçsız Prenses İlk Bölüm İzle Tek Parça! Taçsız Prenses 3. Bölüm Fragman
Üç Kız Kardeş 35.Bölüm izle Tek Parça! 17 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 36.Bölüm Fragmanı mask
Üç Kız Kardeş 35.Bölüm izle Tek Parça! 17 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 36.Bölüm Fragmanı
Üç Kız Kardeş Dizisinde Beyin Yakan Olay! İntikamını Öyle Bir Aldı Ki… “Yok Artık!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Beyin Yakan Olay! İntikamını Öyle Bir Aldı Ki… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Saç Baş Yolduran Sahne! Kimse “Biz Ne Yapıyoruz!” Demedi, Olanlar Oldu! mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Saç Baş Yolduran Sahne! Kimse “Biz Ne Yapıyoruz!” Demedi, Olanlar Oldu!
Aile Dizisi Konusu Nedir? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? mask
Aile Dizisi Konusu Nedir? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Başrolde! Aile Dizinin Oyuncuları Kimlerdir? Aile Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
Yasak Elma 162. Bölüm Full HD İzle! 16 Ocak 2023 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma 163.Bölüm Fragmanı! mask
Yasak Elma 162. Bölüm Full HD İzle! 16 Ocak 2023 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma 163.Bölüm Fragmanı!
Sipahi 6.Bölüm izle Full Tek Parça! 16 Ocak 2023 Sipahi HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Sipahi Dizisi 7. Bölüm Fragmanı mask
Sipahi 6.Bölüm izle Full Tek Parça! 16 Ocak 2023 Sipahi HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Sipahi Dizisi 7. Bölüm Fragmanı
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu! mask
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu!
2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı… mask
2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı…
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor! mask
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!
Selin Ciğerci’nin Havuz Pozu Baş Döndürdü! “Tam Liseli Kızlar Gibisin!” Beğeni Rekoru Kırıldı… mask
Selin Ciğerci’nin Havuz Pozu Baş Döndürdü! “Tam Liseli Kızlar Gibisin!” Beğeni Rekoru Kırıldı…
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Emre Altuğ ve Çağla Şikel Arasında Yıkım Var! 2 Çocukları Olmuştu Ama Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…
Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler… mask
Gülben Ergen’in 3 Oğlu Sıra Sıra Dizildi! Görenler İnanmak İstemedi, Resmen Boyuna Gelmişler…
Kısmetse Olur Tolga – Aybüke Yapıma Resti Çekti! 8 – 10 Bölüm Boyunca Esameleri Bile Okunmayacak… mask
Kısmetse Olur Tolga – Aybüke Yapıma Resti Çekti! 8 – 10 Bölüm Boyunca Esameleri Bile Okunmayacak…
Gecenin Ucunda Dizisinde Kazım’ın Büyük Aşkı Bitti! Macide Pılını Pırtısını Topladı… “Hiçbirini Hak Etmedi!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Kazım’ın Büyük Aşkı Bitti! Macide Pılını Pırtısını Topladı… “Hiçbirini Hak Etmedi!”
Çağatay Ulusoy 7 Yıllık Aşkını Tek Kalemde Bitirdi! Yeni Aşkı İlik Gibi… “Yengeye Bin Kez Maşallah!” mask
Çağatay Ulusoy 7 Yıllık Aşkını Tek Kalemde Bitirdi! Yeni Aşkı İlik Gibi… “Yengeye Bin Kez Maşallah!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu! mask
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu!
Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit… mask
Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit…
2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı… mask
2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı…
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor! mask
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL… mask
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL