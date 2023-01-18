Gönül Dağı Taner Eş Değil Bela Alacak! Dilek’ten Sonra Öyle Bir İsimle Nişan Yapacak Ki…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yaşanacak olan olaylar herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Taner’in eş değil bela alacağı görülünce seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı! Dilek’ten sonra öyle bir isimle nişan yapacak ki, ağzını yarım metre açık kalacak. İşte merak edilen tüm detaylar…
Anadolu’nun en güzel hikayelerini ekranlara getiren Gönül Dağı dizisinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Cumartesi günlerinin yıldız dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı’nda Taner’in Dilek’ten sonra yeni bir aşka yelken açacağı görüldü. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.