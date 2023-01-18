Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Oca 2023 - 18:54

85 Bin Sağlık Personeli Alımı İçin Düğmeye Basıldı! Konu TBMM’de, Bakan Koca İlk Kez Duyurdu!

Sağlık personeli olmak adına yıllarını vermiş, uzunca bir süre emek göstermiş olan kişilerin gündeminde ise 85 bin sağlık personeli için alım var! Düğmeye basıldığını gösteren bir açıklamada bulunan Bakan Koca, ilk kez açıklamada bulundu. Doğrudan 85 bin kişiyi, dolaylı yoldan herkesi ilgilendiren bu atama konuları ise TBMM’de işlenmeye başlandı. Peki, neler oluyor?