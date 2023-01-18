85 Bin Sağlık Personeli Alımı İçin Düğmeye Basıldı! Konu TBMM’de, Bakan Koca İlk Kez Duyurdu!
Sağlık personeli olmak adına yıllarını vermiş, uzunca bir süre emek göstermiş olan kişilerin gündeminde ise 85 bin sağlık personeli için alım var! Düğmeye basıldığını gösteren bir açıklamada bulunan Bakan Koca, ilk kez açıklamada bulundu. Doğrudan 85 bin kişiyi, dolaylı yoldan herkesi ilgilendiren bu atama konuları ise TBMM’de işlenmeye başlandı. Peki, neler oluyor?
2022 yılında Fahrettin Koca, sağlık ataması bekleyen milyonlarca kişiye müjdeyi duyurarak tam tamına 85 bin kişiye iş imkanı vereceğini duyurmuştu. Sağlık alanı kapsamında birçok alanda iş imkanı verileceğini duyuran Bakan Koca, yüzleri güldürmüştü. Bunlardan yaklaşık 25 bin kişinin ataması, 2022 yılında yapılmıştı ama 60 bin kişi henüz atanmamıştı. Hal böyle olunca konu TBMM’ye taşındı ve Bakan Fahrettin Koca’dan ilk kez açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.