- 18 Oca 2023 - 18:54 G: 18 Oca 2023 - 19:00

85 Bin Sağlık Personeli Alımı İçin Düğmeye Basıldı! Konu TBMM’de, Bakan Koca İlk Kez Duyurdu!

Sağlık personeli olmak adına yıllarını vermiş, uzunca bir süre emek göstermiş olan kişilerin gündeminde ise 85 bin sağlık personeli için alım var! Düğmeye basıldığını gösteren bir açıklamada bulunan Bakan Koca, ilk kez açıklamada bulundu. Doğrudan 85 bin kişiyi, dolaylı yoldan herkesi ilgilendiren bu atama konuları ise TBMM’de işlenmeye başlandı. Peki, neler oluyor?

2022 yılında Fahrettin Koca, sağlık ataması bekleyen milyonlarca kişiye müjdeyi duyurarak tam tamına 85 bin kişiye iş imkanı vereceğini duyurmuştu. Sağlık alanı kapsamında birçok alanda iş imkanı verileceğini duyuran Bakan Koca, yüzleri güldürmüştü. Bunlardan yaklaşık 25 bin kişinin ataması, 2022 yılında yapılmıştı ama 60 bin kişi henüz atanmamıştı. Hal böyle olunca konu TBMM’ye taşındı ve Bakan Fahrettin Koca’dan ilk kez açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Oca 2023 - 18:54 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Taner Eş Değil Bela Alacak! Dilek’ten Sonra Öyle Bir İsimle Nişan Yapacak Ki… mask
Gönül Dağı Taner Eş Değil Bela Alacak! Dilek’ten Sonra Öyle Bir İsimle Nişan Yapacak Ki…
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu! mask
Hande Erçel’in Kardeşi Yine Bebek Gibi… Askılı ve Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Güzelliğini Konuşturdu!
Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit… mask
Balık Tezgahlarında Fiyatlar Diplerde! İstavritin Kilosu Bile 30 – 40 TL… Hamsi, Palamut, Lüfer, Mezgit…
2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı… mask
2 Çocuk Annesi Sinem Kobal Bildiğiniz Gibi Değil! “Sütun Gibisin Be!” Bir Deri Bir Kemik Kaldı…
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor! mask
Alperen Şengün NBA'da Rekor Kırıyor! Alperen Şengün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Alperen Şengü Kimdir, Aslen Nerelidir, Hangi Takımda Oynuyor!
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor'ın yeni yıldızı güzelliğiyle büyüledi! Survivor Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL