Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Evli Barklı Kadın Utanmadı; Hem Sevgilisinden Hem de Eşinden…

Dün itibariyle programa katılan Galip Bey, eşinin bir anda ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Eşinin başka bir adamla kaçtığını ifade eden Galip Bey, 9 yıldır evli olduklarını ama ilk kez böyle bir şeyin yaşandığını ifade etti. Galip Bey, 2 çocukları olduğunu ve 3. çocuklara hamile olduğunu ifade etti. 6 yıl sonra ilk kez çocuk sahibi olacakları için çok heyecanlı olduğunu diyen Galip Bey, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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