Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Evli Barklı Kadın Utanmadı; Hem Sevgilisinden Hem de Eşinden…
ATV ekranlarının en çok izlenen projelerinden biri olan Esra Erol’da da ciddi anlamda mide bulandıran bir olay yaşandı! Evli barklı, 2 çocuk annesi kadın utanmadı; hem sevgilisinden hem de eşinden gizli saklı doğum yapan isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Magazin dünyasını sallayan bu olay; dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dün itibariyle programa katılan Galip Bey, eşinin bir anda ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Eşinin başka bir adamla kaçtığını ifade eden Galip Bey, 9 yıldır evli olduklarını ama ilk kez böyle bir şeyin yaşandığını ifade etti. Galip Bey, 2 çocukları olduğunu ve 3. çocuklara hamile olduğunu ifade etti. 6 yıl sonra ilk kez çocuk sahibi olacakları için çok heyecanlı olduğunu diyen Galip Bey, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.