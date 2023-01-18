- 18 Oca 2023 - 20:36 G: 18 Oca 2023 - 20:54

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Evli Barklı Kadın Utanmadı; Hem Sevgilisinden Hem de Eşinden…

ATV ekranlarının en çok izlenen projelerinden biri olan Esra Erol’da da ciddi anlamda mide bulandıran bir olay yaşandı! Evli barklı, 2 çocuk annesi kadın utanmadı; hem sevgilisinden hem de eşinden gizli saklı doğum yapan isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Magazin dünyasını sallayan bu olay; dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dün itibariyle programa katılan Galip Bey, eşinin bir anda ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Eşinin başka bir adamla kaçtığını ifade eden Galip Bey, 9 yıldır evli olduklarını ama ilk kez böyle bir şeyin yaşandığını ifade etti. Galip Bey, 2 çocukları olduğunu ve 3. çocuklara hamile olduğunu ifade etti. 6 yıl sonra ilk kez çocuk sahibi olacakları için çok heyecanlı olduğunu diyen Galip Bey, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2023 - 20:36 Ankara- Yaşam

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