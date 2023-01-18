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18 Oca 2023 - 20:59

Hakan Sabancı’dan Biricik Aşkı Hande Erçel’e Milyonluk Jest! Onun İçin Çapkınlıkları Bile Bırakmıştı…

Son zamanların en çok konuşulan aşklarından biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında bomba bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 2 buçuk aydır sessiz sedasız aşk yaşadıkları konuşulan ikiliden; Hakan Sabancı, biricik aşkı Hande Erçel için milyonluk bir jest sundu! Çapkınlıklarını bile bırakan Hakan Sabancı, aşık olduğunu göstermek adına…