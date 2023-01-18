- 18 Oca 2023 - 20:59 G: 18 Oca 2023 - 21:30

Hakan Sabancı’dan Biricik Aşkı Hande Erçel’e Milyonluk Jest! Onun İçin Çapkınlıkları Bile Bırakmıştı…

Son zamanların en çok konuşulan aşklarından biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkında bomba bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 2 buçuk aydır sessiz sedasız aşk yaşadıkları konuşulan ikiliden; Hakan Sabancı, biricik aşkı Hande Erçel için milyonluk bir jest sundu! Çapkınlıklarını bile bırakan Hakan Sabancı, aşık olduğunu göstermek adına…

Kerem Bürsin’le ayrıldıktan sonra birçok isimle aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sevenlerini şok ediyordu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le yaşadığı aşkla unutulmayanlar arasında giren Hande Erçel’in kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le aşklarına bir şans daha verdikleri ama başaramadıkları için ayrılma kararı aldıkları gündeme gelmişti. Şimdilerde Hakan Sabancı’yla anılan Hande Erçel’e gelen jest herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2023 - 20:59 Ankara- Yaşam

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