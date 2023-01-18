Demet Özdemir’in Parası Bol Geldi, Nereye Harcayacağını Şaşırdı! Elin 200 Lira Vermeyeceği Kazağa…
Yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” dizisiyle dönecek olan Demet Özdemir’in parası resmen boş geldi, nereye harcayacağını şaşırdı! Elin 200 lira vermeyeceği kazağa binlerce lira veren Demet Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünyayla Benim Aramda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, hayat verdiği “İlkin” karakteriyle muhteşem bir oyuncu olduğunu göstermişti. Hiç durmaksızın kariyer basamaklarını 3’er 5’er çıkan Demet Özdemir’in muhteşem bir servete karışacağı görülüyordu. Lüks markalara ve parçalara para ödemekten çekinmeyen Demet Özdemir’in 200 lira bile verilmeyecek olan kazağa on binlerce para vererek şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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18 Oca 2023 - 21:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.