Demet Özdemir’in Parası Bol Geldi, Nereye Harcayacağını Şaşırdı! Elin 200 Lira Vermeyeceği Kazağa…

Dünyayla Benim Aramda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, hayat verdiği “İlkin” karakteriyle muhteşem bir oyuncu olduğunu göstermişti. Hiç durmaksızın kariyer basamaklarını 3’er 5’er çıkan Demet Özdemir’in muhteşem bir servete karışacağı görülüyordu. Lüks markalara ve parçalara para ödemekten çekinmeyen Demet Özdemir’in 200 lira bile verilmeyecek olan kazağa on binlerce para vererek şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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