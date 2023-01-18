Survivor Yarışması Yerden Yere Vuruldu! “Koskoca Acun Ilıcalı’nın Yaptığına Bak!” Resmen Canlarına Okuyor…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması resmen yerden yere vuruldu. Televizyon dünyasını kasıp kavuran yarışmada ekranlara gelen anlara ise “Koskoca Acun’un yaptığına bak” yorumlarına neden oldu. Resmen yarışmacıların canlarına okuyan Acun Ilıcalı, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması, ekranlara hızlı bir giriş yapmıştı. İki dokunulmazlık ve bir ödül oyunu ekranlara getiren Survivor yarışmasında bir eleme bile yapılmıştı. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler arasından hayallerine veda eden isim Ümit Erdim olmuştu. Uzun bir aradan sonra iddialı bir dönüş yapan Survivor 2023 yarışmasında ekranlara gelen bir sahne ise seyircilerin tepkisine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.