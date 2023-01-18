Survivor Yarışması Yerden Yere Vuruldu! “Koskoca Acun Ilıcalı’nın Yaptığına Bak!” Resmen Canlarına Okuyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması, ekranlara hızlı bir giriş yapmıştı. İki dokunulmazlık ve bir ödül oyunu ekranlara getiren Survivor yarışmasında bir eleme bile yapılmıştı. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler arasından hayallerine veda eden isim Ümit Erdim olmuştu. Uzun bir aradan sonra iddialı bir dönüş yapan Survivor 2023 yarışmasında ekranlara gelen bir sahne ise seyircilerin tepkisine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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