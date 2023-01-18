Avukatların Baro Aidatları % 265 Arttı! Zam Şampiyonu Ankara Barosu Oldu! İşte Ankara ve İstanbul 2023 Baro Aidat Miktarları...

Türkiye'de her ilde kurulan baro başkanlıkları her yıl genel kurul toplantısında baroya kayıtlı avukatları baroya ödeyecekleri yıllık aidat miktarını belirlerler. Baro aidatı Avukatlık Kanunun 65. Maddesine göre toplanır ve yıllık baro keseneğini de avukatların ödemesi zorunludur. 2023 Yılı Baro Aidatları tüm baro başkanlıkları tarafından belirlenerek üye avukatlara göndermiştir.

2023 yılında yükselen yıllık aidatların ekonomik koşullarında çok yüksek olması doğal olarak miktarlar sorgulanır hale getirmiştir. Kaldı ki bu toplanan aidatlar nereye nasıl harcanacağı veya harcandığı da belli değildir.

Avukatlık Mesleği Büyük Darbe Aldı...

2022 - 2023 Yılında çıkarılan zorunlu Arabuluculuk nedeniyle bir çok dava uzlaşma sonucu avukat olmadan çözümlenmektedir. Bu durumda tüm avukatların iş olanaklarını azaltmıştır. Zorunlu Arabuluculuk avukatların kazançlarında büyük azalmasına sebep olmuştur. Bu duruma birde 2023 Ocak ayında SSK ve SGK ödemelerine gelen zamlar eklenince iyice zor duruma düşürmüştür.

Avukatlar serbest meslek icra etmeleri sebebiyle Devletin belirlediği hiç bir teşvik ve krediden faydalanamamaktadır. 2023 yılında bağ-kurlu olan küçük esnafı bile kamu bankalarında kolayca 500 bin gibi yüksek rakamlarda düşük ve geri ödemesiz krediler alabilmektedir.

Pandemi döneminde Tüm meslek gruplarına belediyeler, hükümet ve kamu bankaları kredi ve yardım musluklarını açarken malesef yine avukatlar yararlanamamıştır. Bu durumda Baro başkanlıkların kendi meslektaşlarına toplanan bu aidatlardan düşük faizle küçük kredi bile vermek akıllarından geçmemiştir.

Türkiye'de en köklü barolar olan Ankara ve İstanbul barolarının 2023 aidatları karşılaştırıldığında, Ankara barosu 1806 TL, Ankara 2 Nolu Baro Aidatı 920 TL olarak belirlenmiştir.

İstanbul barosu baro aidatı 1.119,16 TL olurken İstanbul 2 Nolu Baro aidatı 700 TL olmuştur. Bu rakamlardan yola çıkarsak şuanda Türkiye'de en pahalı Baro aidatı Ankara Barosuna ödenmektedir.

İşte Ankara ve İstanbul 2023 Baro Aidat Miktarları...

Ankara Barosu (Ankara 1 Nolu Barosu)

Ankara Barosu, barodaki avukatların yıllık aidat ücretlerine ise %265 zam yaparak aidat ücretlerini 1806 TL’ye çıkarttı.

Meslekte 1-5 yıl arası kıdeme sahip mensuplarımız: 1029-TL 2023 Aidatı Ne Kadar?

Kamu Avukatı Baro Aidatı: 1029-TL

Engelli Avukat Baro Aidatı: 1029-TL

Meslekte 5 yıl üzeri kıdeme Sahip Avukat Aidatı: 1535,10-TL - 1806 TL

Ankara Barosu Kayıtlı Üye sayısı 22.062 kişi

Ankara 2 Nolu Barosu 2023 Aidatı Ne Kadar?

Meslekte 1-5 yıl arası kıdeme sahip mensuplarımız: 460-TL

Kamu Avukatı mensuplarımız: 460-TL

Engelli mensuplarımız: 460-TL

65 yaş üstü mensuplarımız: 460-TL

Meslekte 5 yıl üzeri kıdeme Sahip Avukat Aidatı: 920-TL

Ocak 2023’te peşin ödeme halinde %10 indirim yansıtılacaktır.

İstanbul Barosu (İstanbul 1 Nolu Barosu) 2023 Aidatı Ne Kadar?

Meslekte 1-5 yıl arası kıdeme sahip mensuplarımız: 685,68-TL

Kamu Avukatı mensuplarımız: 685,68-TL

Engelli mensuplarımız: 685,68-TL

65 yaş üstü mensuplarımız: 685,68-TL

Meslekte 5 yıl üzeri kıdeme Sahip Avukat Aidatı: 119,16-TL

İstanbul 2 Nolu Barosu 2023 Aidatı Ne Kadar?

0-5 Yıl Arası Mesleki Kıdemi Bulunan Avukatlar: Yıllık 350 TL,

5 Yıldan fazla Mesleki Kıdemi Bulunan Avukatlar: Yıllık 700 TL,

Kurum / Kamu Avukatları: Yıllık 350 TL