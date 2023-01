Ankara çorba dağıtımı: Belediyeler Kolları Sıvadı! Ankara'da Ücretsiz Çorba Nerede Dağıtılıyor?

Kış ayının gelmesiyle birlikte Ankara’da sabah soğuğu ve ayazı da arttı. Belediyeler de hafta içi her sabah farklı noktalarda ücretsiz çorba dağıtımına başladı

Sabah erken saatlerinde kimim okula gitmek için kimi de işe gitmek için yola koyuluyor. Ankaranın soğu içimizi üşütürken çorbalar içimizi ısıtmakta. Ankaralı Belediyeler vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtım hizmeti büyük beğeni topluyor.

Aşağıdaki haberler bültenlerimize gelen 2022 ve 2023 haberlerinden derlenmiştir.

Çubuk Belediyesi Pazarda Vatandaşlara Çorba Dağıttı!

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından zaman zaman vatandaşlara sıcak salep veya çorba ikramında bulunuluyor. Havaların soğuk geçtiği günlerde vatandaşların içini ısıtacak çorba ikram ettiklerini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ‘’Bugünde vatandaşımıza, esnaflarımıza sıcak mercimek çorbası getirdik.

Vatandaşımıza soğuk kış gününde belediyenin yanlarında olduğunu hissettirmeye çalıştık.’’ diye konuştu. Çorba ikramı nedeniyle teşekkür eden Pazar esnafların Abdullah Ak, ‘’Havanın soğuk olması nedeniyle sabah ikram edilen sıcak çorba içimizi ısıttı. Teşekkür ederiz belediyemize’’ dedi.Belediyenin çorba ikramını sürdürmesini isteyen esnaflardan Vehbi Yılmaz’da, ‘’Çok memnunuz. Böyle devam etsin.

Başkanımızdan devamını istiyoruz’’ diye konuştu. Sabahın soğuğun da yapılanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren vatandaşlardan Ali Yanık ise, ’’Aç karnına pazara gelenler için çok iyi oluyor. Bu uygulamasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

Pursaklar’da Her Cuma Sıcacık Çorba Var!

Sosyal ve kültürel birçok programlarla vatandaşlara dokunan Pursaklar Belediyesi, her Cuma düzenli olarak ilçenin farklı noktasına giden Mobil Mutfak Aracıyla, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Pursaklar Belediyesi, sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşların ve okula giden öğrencilere sıcak çorba ikram ederken ilçe halkının büyük takdirini kazandı.

‘‘Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun’’ Her Cuma soğuk havalarda vatandaşların içlerini ısıttıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak soğuk kış günlerinde her Cuma ilçemizin farklı noktasına giden Mobil Mutfak aracımızla hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz. Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun. Kış ayları boyunca her Cuma, belediyemizin imkân ve kaynaklarını Pursaklar halkı ile paylaşmayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”...

Çankaya Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu Ankara’da vatandaşlara saat 07.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramına başladı. Kentin en yoğun olduğu Kızılay’dan geçen Ankaralıları Başkanlık Binası önünde sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 kapısı, Hacettepe Üniversitesi mevkiinde Koru Metrosu, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin bulunduğu Beşevler’de öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

2015 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye sıcak çorba ikramında bulunan Çankaya Belediyesi, sabah 07.00-09.00 saatleri arasında yapılan çorba dağıtımını, kış boyunca sürdürecek.

Her Sabah Dağıtılan Çorbalar Sincanlıların İçini Isıtıyor...

İşe, okula giden vatandaşlar, hastane önünde bekleyen hasta yakınları ve Millet Kıraathanelerinde yapılan ücretsiz çorba dağıtımı Sincanlıların içini ısıtıyor. Sabahın erken saatlerinde işe ya da okula gitmek için yollara düşen Sincanlı vatandaşlar, Sincan Belediyesi’nin ücretsiz dağıttığı çorbalarla güne daha zinde başlıyor. Hafta içi her sabah 8 farklı noktadan 2500 adet çorba dağıtımı yapan Sincan Belediyesi, Millet Kıraathanelerindeki öğrencileri de unutmuyor.

Sincan Belediyesi aşevinde pişirilen çorbalar, son derece hijyenik koşullardan vatandaşa ulaştırılıyor. Tek kullanımlık bardaklarda vatandaşa ücretsiz bir şekilde ekmeğiyle birlikte ikram edilen çorbaların lezzeti de vatandaştan tam not alıyor. Sincan Tren Garı ve Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası önündeki otobüs durağında yapılan çorba ikramlarının yanında Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önünde de hastalar ve hasta yakınları için hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında çorba ikramları gerçekleşiyor.

Millet Kıraathanelerine büyük önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kıraathanelerde de çorba dağıtımı yapılıyor. Sincan Merkez Millet Kıraathanesi, Fatih Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi ve Yenikent Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi olmak üzere 4 farklı Millet Kıraathanesinde özellikle ders çalışan öğrencilerin yüzü sıcak çorba ikramıyla gülüyor.

Keçiören’de vatandaşa sıcak çorba ikramı

Keçiören Belediyesi öğrencilerin ve vatandaşların içini ısıtan çorba dağıtım hizmetini yeniden başlattı.

Sabah erken saatlerde okula gitmek için yola koyulan öğrencilere ve işe giden vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtım hizmetinin büyük beğeni topladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara’mızın ayazında sabah erken saatlerde ve gün içinde toplam 3 bin 500 adet ücretsiz çorba dağıtıyoruz. Bunlardan 800’ünü Sağlık Bilimleri Fakültemizdeki öğrencilerimize geriye kalanları ise ilçemizdeki kütüphane, gençlik merkezleri ve cami cemaatimize ikram ediyoruz.” dedi.