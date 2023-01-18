İrem Derici’nin Fiziğine Diyecek Bir Söz Yok! Simsiyah Elbisesiyle Yine Ezber Bozdu; “Biri İtfaiye Çağırsın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici’nin fiziğine yine diyecek tek bir söz yok! Simsiyah elbisesiyle ezber bozan güzeller güzeli şarkıcıya sevenleri ise “Biri ne olur itfaiye çağırsın! Yanıyorum!” yorumları yapıldı. Kısa sürede ortalığı sallayıp geçen İrem Derici, gündem yarattı. İşte merak edilenler…
Cem Belevi’yle büyük bir aşk yaşayan İrem Derici, iki kez aldatılınca ayrılma kararı almıştı. İlk kez aldatıldığını İbo Show’da itiraf eden İrem Derici, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Derici, yine de Cem Belevi’ye şans vermiş ve çok geçmeden yine aldatıldığını öğrenmişti. Şimdilerde hayatında birisi olmayan İrem Derci’nin sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.