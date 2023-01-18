İrem Derici’nin Fiziğine Diyecek Bir Söz Yok! Simsiyah Elbisesiyle Yine Ezber Bozdu; “Biri İtfaiye Çağırsın!”

Cem Belevi’yle büyük bir aşk yaşayan İrem Derici, iki kez aldatılınca ayrılma kararı almıştı. İlk kez aldatıldığını İbo Show’da itiraf eden İrem Derici, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Derici, yine de Cem Belevi’ye şans vermiş ve çok geçmeden yine aldatıldığını öğrenmişti. Şimdilerde hayatında birisi olmayan İrem Derci’nin sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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