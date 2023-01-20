Ankara’daki Bu Otelin Özelliğini Duyan “Yok Artık” Diyor! Şarap Şişesinden Otele Dönüşmüş! Yıllardır Herkes Önünden Geçiyor... İşte Sheraton Otelinin Hikayesi

Ankara Sheraton Hotel, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan bir otel ve konferans merkezidir. Sheraton Hotels and Resorts tarafından işletilmektedir ve şehrin merkezi iş bölgesinin yakınında, Kavaklıdere semtinde yer almaktadır.

Ankara Sheraton Oteli, 1991'den beri şehrin silüetinin ve yaşamının önemli bir parçası olmuştur. Otelin girişi, Ankara'daki konaklama sektörünün Sheraton Otel'den önceki ve sonraki gelişimini gözler önüne sererek, inşaat sırasında bölgedeki gelişmeleri vurgulamaktadır.

Ayrıca Sheraton Oteli'nin tarihi, mimarisi ve otel ile bütünlük oluşturan Karum alışveriş ve ticaret merkezinden de bahsedilmiştir. Ayrıca otelin tarihi boyunca ağırladığı önemli etkinlikleri, toplantıları ve konukları ile adından hep söz ettirmiştir.

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Ankara Sheraton kaç yılında yapıldı, kaç katlı?

Ankara Sheraton Hotel, Alman mimarlık firması Gerkan, Marg and Partners tarafından 1991 yılında tasarlanmış olup toplam yüksekliği 143 metre (469 ft.) olan 29 katlı bir binadır. 1991-2009 yılları arasında Ankara'nın, 1991-2006 yılları arasında İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek binası olmuştur.

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