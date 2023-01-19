Elif Karlı’nın Eşi Cengiz Karlı Neden Öldü? Cengiz Karlı Hapiste miydi? Cengiz Karlı Kimdir, Kaç Yaşındadır?

1974 yılında dünyaya gelen Şarkıcı Elif karlı, 19 yaşında iken Ahmet Cengiz Karlı ile nikah masasına oturdu. Ecen Naz ve Alperen isminde iki çocuğa sahip olan ünlü çift, 30 yıldır mutlu bir beraberlik sürerlerken geçtiğimiz aylarda ailelerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çete üyesi olma suçu ile yargılanan Cengiz Karlı, Tokat Cezaevi’ne gönderildi. Bir süre önce konu ile ilgili olarak Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yayınlayan Karlı, yakın çevresine resmen isyan etti.

Eşinin hasta olduğunu ve 6 aydır cezaevinde olduğunu ifade eden Karlı, bu süreçte kendisini arayıp sormayan, dost gibi görünen birçok ismi hedef aldı. “Söz meclisten dışarı” diyen Elif Karlı’ya Yeşim Salkım, Işın Karaca ve Ebru Yaşar gibi ünlü isimlerden destek geldi.