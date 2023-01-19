Elif Karlı’nın Eşi Cengiz Karlı Neden Öldü? Cengiz Karlı Hapiste miydi? Cengiz Karlı Kimdir, Kaç Yaşındadır?
90’lı yıllara şarkıları ile damgalarını vuran isimlerden birisi olan ünlü Şarkıcı Elif Karlı, son günlerde özel hayatı ile gündemden düşmemeye başladı. Daha önce yapmış olduğu bir açıklamada eşi Cengiz Karlı’nın bir süredir cezaevinde olduğunu belirten Karlı, o günden bu yana magazin basını tarafından yakın takip altına alındı. Elif Karlı’nın Eşi Cengiz Karlı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Cengiz Karlı Neden Öldü? Cengiz Karlı Hapiste miydi? İşte Detaylar...
1974 yılında dünyaya gelen Şarkıcı Elif karlı, 19 yaşında iken Ahmet Cengiz Karlı ile nikah masasına oturdu. Ecen Naz ve Alperen isminde iki çocuğa sahip olan ünlü çift, 30 yıldır mutlu bir beraberlik sürerlerken geçtiğimiz aylarda ailelerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çete üyesi olma suçu ile yargılanan Cengiz Karlı, Tokat Cezaevi’ne gönderildi. Bir süre önce konu ile ilgili olarak Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yayınlayan Karlı, yakın çevresine resmen isyan etti.
Eşinin hasta olduğunu ve 6 aydır cezaevinde olduğunu ifade eden Karlı, bu süreçte kendisini arayıp sormayan, dost gibi görünen birçok ismi hedef aldı. “Söz meclisten dışarı” diyen Elif Karlı’ya Yeşim Salkım, Işın Karaca ve Ebru Yaşar gibi ünlü isimlerden destek geldi.
19 Oca 2023 - 13:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.