Masterchef Metin’in Yüzüne Felek Güldü! Kupası Elinden Alınmıştı; Avutmak İçin Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef, geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. Her bir bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı yarışmadan kupayı kaldıran isim olarak görülen Metin Yavuz’un yüzüne ise felek güldü. Kupasının elinden alındığına dair iddialarla gündeme gelen Metin Yavuz’a avutmak için öyle bir şey yapıldı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz gibi iki güçlü isim kupa için savaş vermişti. Kıvanç Karadeniz 65 puan alırken; Metin Yavuz ise şeflerden toplamda 70 puan alarak kupayı almıştı. Yayın sonrasında işlerin değiştiği ve kupanın tekrar alınıp Kıvanç Karadeniz’e verildiği gündeme gelse bile kısa bir süre önce şok bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.