Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Oca 2023 - 11:45

Masterchef Metin’in Yüzüne Felek Güldü! Kupası Elinden Alınmıştı; Avutmak İçin Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef, geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. Her bir bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı yarışmadan kupayı kaldıran isim olarak görülen Metin Yavuz’un yüzüne ise felek güldü. Kupasının elinden alındığına dair iddialarla gündeme gelen Metin Yavuz’a avutmak için öyle bir şey yapıldı ki…