Hangi Burcun Empati Duygusu Sıfırdır? Çevresindekiler Hiç Umurlarında Değil… İşte Hayatınıza Eksiden Başka Bir Şey Katmayacak Burçlar…

Empati yoksunluğu, ikili ilişkiler başta olmak üzere diğer ilişkilere de en çok zarar veren özelliklerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada empatiden yoksun olan, bencillikleri sebebi ile girdikleri ortamlarda pek de sevilmeyen insanların genel olarak aynı burçlara sahip olmaları, burçların karakterler üzerinde ne derece etkili olduğunu bir kere daha gözler önüne sermektedir. Peki empatiden yoksun, kendinden başka kimseyi düşünmeyen burçlar hangileridir?

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