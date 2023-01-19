- 19 Oca 2023 - 12:03 G: 19 Oca 2023 - 12:06

Serenay Sarıkaya’nın Günlük Stilinin Bedeli Tüyler Ürpertiyor! Millet O Paraya Borçlarını Kapatıp Koç Kesiyor…

Yakın zamanda ekranlara hem Şahmaran hem de Aile dizisiyle dönüş yapacak olan Serenay Sarıkaya’nın günlük stilinin bedelini duyanların tüyleri diken diken oldu. Normalin aşırı derecede üstünde ödeme yapan Serenay Sarıkaya’nın; bot, mont ve gözlük için ödediği paraya milyonlarca kişi borcunu kapatıp bir de üzerine kurban kesip hayrına dağıtıyor! Peki, Serenay Sarıkaya’nın günlük şıklığının fiyatı ne kadar?

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, sevenlerini şaşırtmıştı. 2022 yılını adeta kuluçka dönemi gibi kullanan Serenay Sarıkaya; Şahmaran dizisinin iki sezonunu da çekmiş, başka reklam filmleriyle anlaşmalar yapmış ve en son olarak Aile dizisiyle imzaları atmıştı. 2023 yılında fırtınalar koparacağı çok net bir biçimde görülen Serenay Sarıkaya’nın paraya para demeyeceği de ortadaydı! Günlük şıklığı için lüks markalardan yardım alan Serenay Sarıkaya’nın son kıyafeti olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2023 - 12:03 Ankara- Yaşam

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