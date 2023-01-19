Müge Anlı Bas Bas Bağırdı! 51 Yaşındaki Utanmaz İsimden 18 Yaşındaki Kıza “Ahlaksız” Teklif…
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mideleri bulandıran bir olay yaşandı! Artık çileden çıkan Müge Anlı ise bas bas bağırarak; “Nikahına değil yatağına almak istiyor!” diye bas bas bağırdı! 51 yaşındaki isim 18 yaşındaki kıza “Ahlaksız” teklifini sununca seyirciler ciddi manada şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan 18 yaşındaki Hilal’in anne ve babası, Anlı’dan yardım istemişti. Hilal’in annesi, kızının fevri ve saldırgan hallerinden şüphelince kızıyla konuşmak istemişti. Kızının ruhani ögelerden bahsettiğini duyan anne, neye uğradığını şaşırmıştı. Kızını psikolog yerine üfürükçüye götüren anne, başına aldığı beladan bir haberdi! Peki, canlı yayında neler yaşandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.