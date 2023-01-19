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19 Oca 2023 - 12:27

Müge Anlı Bas Bas Bağırdı! 51 Yaşındaki Utanmaz İsimden 18 Yaşındaki Kıza “Ahlaksız” Teklif…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mideleri bulandıran bir olay yaşandı! Artık çileden çıkan Müge Anlı ise bas bas bağırarak; “Nikahına değil yatağına almak istiyor!” diye bas bas bağırdı! 51 yaşındaki isim 18 yaşındaki kıza “Ahlaksız” teklifini sununca seyirciler ciddi manada şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…