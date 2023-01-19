Fahriye Evcen Müjdeyi Duyurdu! “Bebek Kerem” Dünyaya Geldi; Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşırdı!
Oyunculuk performanslarının yanı sıra güzelliği ile de dillerden düşmeyen Fahriye Evcen, son dönemlerde magazin basınında sık sık yer almaya başladı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Evcen, aynı zamanda meslektaşı Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evliliği ile de sosyal medya kullanıcıları ve magazin mensupları tarafından yakın takip altına alındı. Fahriye Evcen Müjdeyi Duyurdu! “Bebek Kerem” Dünyaya Geldi; Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşırdı! İşte Detaylar...
Reşat Nuri Güntekin’in aynı isimli eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan Çalıkuşu isimli dizide birlikte rol alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, o dönem içerisinde Burak Özçivit’in bir ilişkisi olduğunun bilinmesi sebebi ile oldukça dikkat çekti. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre içerisinde aşka dönüşen çift, uzun süren beraberliklerinin ardından nikah masasına oturma kararı aldı.
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19 Oca 2023 - 13:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.