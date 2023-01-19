- 19 Oca 2023 - 13:08

Fahriye Evcen Müjdeyi Duyurdu! “Bebek Kerem” Dünyaya Geldi; Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşırdı!

Oyunculuk performanslarının yanı sıra güzelliği ile de dillerden düşmeyen Fahriye Evcen, son dönemlerde magazin basınında sık sık yer almaya başladı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Evcen, aynı zamanda meslektaşı Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evliliği ile de sosyal medya kullanıcıları ve magazin mensupları tarafından yakın takip altına alındı. Fahriye Evcen Müjdeyi Duyurdu! “Bebek Kerem” Dünyaya Geldi; Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşırdı! İşte Detaylar...

Reşat Nuri Güntekin’in aynı isimli eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan Çalıkuşu isimli dizide birlikte rol alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, o dönem içerisinde Burak Özçivit’in bir ilişkisi olduğunun bilinmesi sebebi ile oldukça dikkat çekti. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre içerisinde aşka dönüşen çift, uzun süren beraberliklerinin ardından nikah masasına oturma kararı aldı.

 

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19 Oca 2023 - 13:08 - Magazin

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