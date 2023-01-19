Çöp Adam Dizisinin Finali Saç Baş Yolduruyor! Artık Seviye Arşa Çıktı; Yapılanlar Mideleri Bulandırdı…
STAR TV Ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Çöp Adam’ın yayınlanan finali seyircileri şok içerisinde bıraktı. Son sahnesiyle birlikte saç baş yolduran Çöp Adam dizisinde artık seviyesini arşa çıkardı. Yapılanlar binlerce kişi tarafından “Mide bulandırıcı” bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Çöp Adam dizisi, 8. bölümüyle ekranlarda gelmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinde yaşananlar seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oluyordu. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinde; Peri ve Tamer’in aşkı seyircileri çığırından çıkarıyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.