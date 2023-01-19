Çöp Adam Dizisinin Finali Saç Baş Yolduruyor! Artık Seviye Arşa Çıktı; Yapılanlar Mideleri Bulandırdı…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Çöp Adam dizisi, 8. bölümüyle ekranlarda gelmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinde yaşananlar seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oluyordu. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinde; Peri ve Tamer’in aşkı seyircileri çığırından çıkarıyordu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!