- 19 Oca 2023 - 12:57 G: 19 Oca 2023 - 13:13

Çöp Adam Dizisinin Finali Saç Baş Yolduruyor! Artık Seviye Arşa Çıktı; Yapılanlar Mideleri Bulandırdı…

STAR TV Ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Çöp Adam’ın yayınlanan finali seyircileri şok içerisinde bıraktı. Son sahnesiyle birlikte saç baş yolduran Çöp Adam dizisinde artık seviyesini arşa çıkardı. Yapılanlar binlerce kişi tarafından “Mide bulandırıcı” bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Çöp Adam dizisi, 8. bölümüyle ekranlarda gelmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisinde yaşananlar seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oluyordu. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Füsun Demirel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinde; Peri ve Tamer’in aşkı seyircileri çığırından çıkarıyordu. Peki, neler oluyor?

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19 Oca 2023 - 12:57 Ankara- Yaşam

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