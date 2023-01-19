İş Bankası’ndan Emeklilere Özel Ayrıcalık! Promosyon Miktarlarını Tek Tek Açıkladı; Cebiniz Parayla Dolup Taşacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan maaş ödemeleri protokolü, emekli vatandaşların aylıkları haricinde ek ödeme hizmeti almalarına imkan tanımaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 10 bin TL’ye kadar dayanan promosyon tutarları, 2023 yılında da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yüksek enflasyon sebebi ile tek emekli maaşları ile geçinmek konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşayan emekli vatandaşlar, açıklanan yüzde 30’luk maaş zamlarının ardından gözlerini bankaların emekli promosyonu kampanyalarına çevirdi. Hangi bankanın ne kadarlık bir ödeme planladığı merak konusu olurken Türkiye İş Bankası’ndan ocak ayına ilişkin kampanya duyurusu geldi.