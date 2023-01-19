- 19 Oca 2023 - 13:22

"49" filmi ne zaman vizyona girecek? 49 Filmi Nerede Çekildi? İşte "49" filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

"49" filmi Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun hikayesini anlatmaktadır. Peki, "49" filmi ne zaman vizyona girecek? "49" filminin konusu ve oyuncu kadrosu… İşte detaylar!

"49" filmi yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği, çekimleri Gaziantep ve Kilis'te gerçekleştirilen bir yapımdır. Filmin yönetmenliğini Hakan İnan üstlenmiştir. Senaryosunda Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunmaktadır. Film 20 Ocak tarihinde seyirciyle buluşacak.

Filmin hikayesi, 2014 yılında Musul'da Türkiye Başkonsolosluğu'nda DEAŞ tarafından rehin alınan 49 Türk vatandaşının kurtarılmasını konu almaktadır. Filmin büyük oyuncu kadrosu, aylar süren çalışmalar sonunda "49" ismiyle çekilmiş ve yarın vizyona girecektir. Bu olayın gerçekleştiği zamanlarda çok ses getirmişti ve hala zihinlerde çok canlı.

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19 Oca 2023 - 13:22 - Yaşam

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