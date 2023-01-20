Denizbank Kesenin Ağzını Açtı! 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL Kredi Veriyor! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Duyan Koşuyor…
Denizbank, 30 Aralık 2022 tarihinde duyurmuş olduğu Yeni Yıl Kredisi için halen başvuruları kabul etmeye devam ettiğini bildirdi. Banka, yalnızca yeni müşterilerini kapsayan ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin detayları yayınladı. Denizbank Az Önce Açıkladı! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Yok Böyle İhtiyaç Kredisi! Duyan Koşuyor… İşte Detaylar...
Rusya- Ukrayna savaşı, pandemi temelli çip krizinin devam ediyor olması, enflasyonun yükselmesi ve daha pek çok olumsuz gelişme, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmet ürünlerinin ve diğer hizmet başlıklarının yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Her ne kadar enflasyon ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmış, maaşlara enflasyonun üzerinde zamlar yansıtılmış olsa da alım gücünün toparlanması tam olarak sağlanamadı. Bu durum, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının günden güne artmasına sebep oldu.
Uzunca bir süredir aylık kazançları ile ay sonlarını getirmek konusunda zorluk çeken vatandaşlar, borç yüklerinin artmaması amacı ile bankalar tarafından düzenlenen yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Bu noktada devreye giren özel bankalardan birisi olan Denizbank, 30 Aralık 2022 tarihinde duyurmuş olduğu Yeni Yıl Kredisi için halen başvuruları kabul etmeye devam ettiğini bildirdi. Banka, yalnızca yeni müşterilerini kapsayan ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin detayları yayınladı.
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20 Oca 2023 - 00:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.