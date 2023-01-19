- 19 Oca 2023 - 13:45 G: 19 Oca 2023 - 13:46

25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin…

Önceleri bin 250 TL olarak hesaplara aktarılan, 2023 yılı itibari ile ise bin 300 TL’ye yükseltilmiş olan kırtasiye yardımına ilişkin detaylar paylaşıldı. 25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin…İşte Detaylar...

Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm Mavi Kart sahipleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahipleri için birbirinden farklı kategoriler altında sosyal yardım modelleri geliştiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemlerde ekonomik koşulların ağırlaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başladı.

Enflasyonist hareketlerin ülkemizde giderek daha fazla hissedilmesi sebebi ile gündelik hayatın ekonomik algıları da değişirken ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları konusunda dahi elleri kolları bağlandı.

İhtiyaç sahipleri için hem nakdi hem de fiziki yardım hizmetleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli faktörler çerçevesinde yükselen enflasyonun gündelik hayat şartlarını giderek ağırlaştırması sebebi ile sosyal yardım tutarlarına 2023 zammı yansıttı. Maaşlara gelen zamlar ile doğru orantıda yükselen birçok sosyal yardım hizmeti, ihtiyaç sahiplerinin resmen hayatını kurtardı. Bu kapsamda bakanlığın ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocukları için sunmuş olduğu kırtasiye yardımı da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

 

 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

19 Oca 2023 - 13:45 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İş Bankası’ndan Emeklilere Özel Ayrıcalık! Promosyon Miktarlarını Tek Tek Açıkladı; Cebiniz Parayla Dolup Taşacak! mask
İş Bankası’ndan Emeklilere Özel Ayrıcalık! Promosyon Miktarlarını Tek Tek Açıkladı; Cebiniz Parayla Dolup Taşacak!
Denizbank Az Önce Açıkladı! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Yok Böyle İhtiyaç Kredisi! Duyan Koşuyor… mask
Denizbank Az Önce Açıkladı! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Yok Böyle İhtiyaç Kredisi! Duyan Koşuyor…
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri mask
Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek… mask
Garanti Bankası Emekli Promosyonunu Yükseğe Taşıdı! Yok böyle bir rakam! Duyan maaşını taşımaya koştu! Binlerce Lira Verilecek…
Bekçi Alımları Başladı! 1.250 Kişi Bekçi Olup 12 Bin TL Maaşla Başlayacak! İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Muğla, Yozgat, Tekirdağ... mask
Bekçi Alımları Başladı! 1.250 Kişi Bekçi Olup 12 Bin TL Maaşla Başlayacak! İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Muğla, Yozgat, Tekirdağ...
EYT’liler İçin Son Dakika “Kod-29” Uyarısı Geldi! Binlerce Liranız Hiç Olup Gidebilir… mask
EYT’liler İçin Son Dakika “Kod-29” Uyarısı Geldi! Binlerce Liranız Hiç Olup Gidebilir…
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Yükseldi Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi! mask
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Yükseldi Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi!
Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi! Bakan Yanık Açıkladı... mask
Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi! Bakan Yanık Açıkladı...
Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı? mask
Bedelli Askerlik Hangi İllerde Yapılıyor! Bedelli Askerlik Yerleri Bugün Belli Oldu! Ankara, Isparta, Erzincan, Manisa MSB Açıkladı Mı?
Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatları Alaşağı Oldu! Bu Gece Yine Değişecek; 18 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin… mask
25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin…
Araç Sahibi Olmayan Hiç Kimse Kalmayacak! TEB’ten Son 5 Yılın En Büyük Kampanyası… mask
Araç Sahibi Olmayan Hiç Kimse Kalmayacak! TEB’ten Son 5 Yılın En Büyük Kampanyası…
"49" filmi ne zaman vizyona girecek? 49 Filmi Nerede Çekildi? İşte "49" filminin konusu ve oyuncu kadrosu… mask
"49" filmi ne zaman vizyona girecek? 49 Filmi Nerede Çekildi? İşte "49" filminin konusu ve oyuncu kadrosu…
İş Bankası’ndan Emeklilere Özel Ayrıcalık! Promosyon Miktarlarını Tek Tek Açıkladı; Cebiniz Parayla Dolup Taşacak! mask
İş Bankası’ndan Emeklilere Özel Ayrıcalık! Promosyon Miktarlarını Tek Tek Açıkladı; Cebiniz Parayla Dolup Taşacak!
Denizbank Az Önce Açıkladı! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Yok Böyle İhtiyaç Kredisi! Duyan Koşuyor… mask
Denizbank Az Önce Açıkladı! Günde Sadece 60 TL, 0,99 Faizle… Yok Böyle İhtiyaç Kredisi! Duyan Koşuyor…
Fahriye Evcen Müjdeyi Duyurdu! “Bebek Kerem” Dünyaya Geldi; Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşırdı! mask
Fahriye Evcen Müjdeyi Duyurdu! “Bebek Kerem” Dünyaya Geldi; Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL