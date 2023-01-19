25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin…

Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm Mavi Kart sahipleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahipleri için birbirinden farklı kategoriler altında sosyal yardım modelleri geliştiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemlerde ekonomik koşulların ağırlaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başladı.

Enflasyonist hareketlerin ülkemizde giderek daha fazla hissedilmesi sebebi ile gündelik hayatın ekonomik algıları da değişirken ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları konusunda dahi elleri kolları bağlandı.

İhtiyaç sahipleri için hem nakdi hem de fiziki yardım hizmetleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli faktörler çerçevesinde yükselen enflasyonun gündelik hayat şartlarını giderek ağırlaştırması sebebi ile sosyal yardım tutarlarına 2023 zammı yansıttı. Maaşlara gelen zamlar ile doğru orantıda yükselen birçok sosyal yardım hizmeti, ihtiyaç sahiplerinin resmen hayatını kurtardı. Bu kapsamda bakanlığın ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocukları için sunmuş olduğu kırtasiye yardımı da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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