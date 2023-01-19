25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin…
Önceleri bin 250 TL olarak hesaplara aktarılan, 2023 yılı itibari ile ise bin 300 TL’ye yükseltilmiş olan kırtasiye yardımına ilişkin detaylar paylaşıldı. 25 Yaş Altı Çocuğunuz Varsa Dikkat! Devlet Anında 1.300 TL Ödeme Yapacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin…İşte Detaylar...
Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm Mavi Kart sahipleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahipleri için birbirinden farklı kategoriler altında sosyal yardım modelleri geliştiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemlerde ekonomik koşulların ağırlaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başladı.
Enflasyonist hareketlerin ülkemizde giderek daha fazla hissedilmesi sebebi ile gündelik hayatın ekonomik algıları da değişirken ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları konusunda dahi elleri kolları bağlandı.
İhtiyaç sahipleri için hem nakdi hem de fiziki yardım hizmetleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli faktörler çerçevesinde yükselen enflasyonun gündelik hayat şartlarını giderek ağırlaştırması sebebi ile sosyal yardım tutarlarına 2023 zammı yansıttı. Maaşlara gelen zamlar ile doğru orantıda yükselen birçok sosyal yardım hizmeti, ihtiyaç sahiplerinin resmen hayatını kurtardı. Bu kapsamda bakanlığın ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocukları için sunmuş olduğu kırtasiye yardımı da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
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19 Oca 2023 - 13:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.