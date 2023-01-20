- 20 Oca 2023 - 23:18

Kutsal Damacana 4 filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Kutsal Damacana 4 filmin konusu ve oyuncu kadrosu…

Kutsal Damacana 4, 2023 yapımı Türk komedi filmidir, Kutsal Damacana: Dracoola filminin devamıdır. Yönetmenliğini Kamil Çetin'in yaptığı filmin 20 Ocak 2023'te vizyona giriyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Kutsal Damacana 4 filmin konusu ve oyuncu kadrosu…

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği serinin son filmi "Kutsal Damacana 4"ün galası yapıldı. Kutsal Damacana 4'ün gala gecesi unutulmaz anlarla doluydu. Filmin gösteriminin ardından zombi kılığında 15 kişilik bir grup tiyatrocu işgal etti ve salonda dolaşarak misafirleri ağırladı. Filmin galası için düzenlenen özel ve eğlenceli bir etkinlik ile seyirci ile buluştu.

Peki, Kutsal Damacana 4 filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Kutsal Damacana 4 filmin konusu ve oyuncu kadrosu…

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20 Oca 2023 - 23:18 - Yaşam

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