- 19 Oca 2023 - 13:57

Hülya Koçyiğit’in Torunundan Şok Haber! Doğuma Günler Kalmıştı; Öyle Bir Karar Aldı Ki…

Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan ve oldukça aktif kullandığı Instagram hesabı aracılığı ile de hem sosyal medya kullanıcıları hem de magazin mensupları tarafından yakından takip edilen Aslışah Alkoçlar, özel hayatı ile de oldukça dikkat çekiyor. Hülya Koçyiğit’in Torunundan Şok Haber! Doğuma Günler Kalmıştı; Öyle Bir Karar Aldı Ki…İşte Detaylar..

Yeşilçam’ın efsanevi isimlerinden olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit’in 29 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar, anneannesine olan benzerliği ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. 2021 yılının şubat ayında Kerem Demirağ ile hayatını birleştiren ve tam 8 ay sonra da Cem ismini vermiş olduğu oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda herkesi şaşkına çeviren bir haber ile magazin basınında yer aldı.

Daha önce vermiş olduğu bir röportajda oğlu Cem henüz çok küçük olduğu için ikinci çocuğu düşünmediğini ifade eden Alkoçlar, 2022 yılının ekim ayında Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Alkoçlar’ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni gelirken birçok kişi de bu haberi şaşkınlık ile karşıladı.

 

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19 Oca 2023 - 13:57 - Magazin

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