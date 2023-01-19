Aslı Enver Hamilelik Sonrası Kararıyla Takdir Topladı! Kızı Doğana Kadar Saçlarını Boyatmayacak! 2 Ay Önce Hamile Olduğunu Öğrenmişti…
Son dönemlerde yalnızca kariyeri ile değil özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aslı Enver, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın takip altına alındı. Aslı Enver Hamilelik Kararıyla Yıkım Yarattı! Daha 2 Ay Önce Hamile Olduğunu Öğrenmişti…İşte Detaylar...
Seneler önce Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci gibi isimlerin yer aldığı gençlik dizisi Kavak Yelleri ile oyunculuk sektörüne adım atan Aslı Enver, daha sonrasında yapımcıları peşinden koşturmaya başladı. Suskunlar ve İstanbullu Gelin gibi bir zamanlara damgasını vuran efsane yapımlarda rol alan Enver, sonrasında ise ünlü markalar ile reklam anlaşmaları imzaladı.
Doğal güzelliği ve samimiyeti ile 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kurmayı başarmış olan 38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de son dönemlerde ilişkisi ile gündemde sık sık yer almaya başladı. Bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile ilişki yaşadığı bilinen ve 12 Kasım 2022 tarihinde ani bir karar ile nikah masasına oturarak herkesi şaşkına çeviren Enver, evlilik haberini Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu fotoğraf paylaşımı ile duyurdu.
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19 Oca 2023 - 23:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.