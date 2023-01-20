- 20 Oca 2023 - 22:43

Al Sancak Dizisi Tüm Dizilere Resti Çekti! Konusu ve Oyuncularını Duyanların Nutku Tutuluyor!

Bir süredir çekimleri süren Al Sancak dizisi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan TRT1 yönetimi hem dizinin konusu hem de oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk bölümü 19 Ocak Perşembe (bugün) günü yayınlanacak olan dizi, şimdiden izleyiciler tarafından yakın takip altına alındı. Peki, Al Sancak dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Al Sancak Dizisi Tüm Dizilere Resti Çekti! Konusu ve Oyuncularını Duyanların Nutku Tutuluyor! İşte Detaylar...

Son dönemlerde ana akım medyada yayınlanan dizi projelerinin birçok sebepten ötürü ekranlara erken veda ediyor olması yapımcıların ve dizi oyuncularının en büyük problemlerinden birisi haline gelirken TRT1’de yayınlanan dizilerin yükselen başarı grafikleri dikkatlerden kaçmamaya başladı. Gönül Dağı ve Teşkilat dizileri sayesinde büyük bir çıkış yakalamayı başaran TRT yönetimi, yeni sezon için de kolları sıvadı.

 

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20 Oca 2023 - 22:43 - Dizi Fragmanları

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