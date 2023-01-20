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20 Oca 2023 - 22:43

Al Sancak Dizisi Tüm Dizilere Resti Çekti! Konusu ve Oyuncularını Duyanların Nutku Tutuluyor!

Bir süredir çekimleri süren Al Sancak dizisi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan TRT1 yönetimi hem dizinin konusu hem de oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk bölümü 19 Ocak Perşembe (bugün) günü yayınlanacak olan dizi, şimdiden izleyiciler tarafından yakın takip altına alındı. Peki, Al Sancak dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Al Sancak Dizisi Tüm Dizilere Resti Çekti! Konusu ve Oyuncularını Duyanların Nutku Tutuluyor! İşte Detaylar...